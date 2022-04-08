علاج رباني يجهله الكثيرون.. ضع ملعقة من الملح وأخري من الفازلين على هذه المنطقة من جسدك وشاهد ما الذي يحدث ؟ لن تتوقع النتيجة

يعد الفازلين من الأمور المهمة جدا في حياتنا فهو يعمل على ترطيب البشرة بكل سهولة ويساعد على التخلص من الجفاف الموجود في البشرة ويساعد على إخفاء الخطوط الموجودة في البشرة ويعمل على تخفيف التجاعيد وعندما يتم وضع الملح مع الفازلين نحصل على كثير من المميزات حيث أن للملح فوائد كثيرة أيضا في منح البشرة النعومة واللمعان والتخلص من الجلد الميت وعندما نخلط الملح مع الفازلين نحصل على خلطة رائعة سوف نوضحها لكم من خلال هذا المقال.

وصفة الملح والفازلين

نجد أن هذه الوصفة رائعة جدا وتعمل على تقشير البشرة وتنظيفها وسوف نوضح وصفة الملح مع الفازلين من خلال النقاط التالية..

المكونات:

ملح.

فازلين.

نشا.

زيت زيتون.

طريقة التحضير:

نحضر بولة ونضع بها الملح والنشا ونخلطهم سويا.

نضع الفازلين مع زيت الزيتون ونخلط المكونات سويا حتى تتجانس.

نضع الخليط على البشرة ونعمل على فرك البشرة والجسم بها ونتركها لمدة ربع ساعة ثم تقوم بغسلها بالماء.

يتم تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيا حتى نحصل على أفضل النتائج.

فوائد الملح مع الفازلين

نجد أن لهذه الوصفة مهمة جدا وعندما نستخدمها سوف نكرر استخدامها كثيرا ولا نستطيع الاستغناء عنها وسوف نوضح أهم فوائدها من خلال هذا النقاط التالية..