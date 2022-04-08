بملعقة نشا غيري شعرك 180 الي حرير انسيابي درجة اقوي كيراتين طبيعي للشعر خلال 15 دقيق

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فرد الشعر الخشن بالنشا من الممكن أن يتم بواسطة مكونات لخليط مقاديره بسيطة، ومن الممكن البدء في عمل الخليط وفي أقل وقت ممكن، ومن خلال الاستعانة بالخليط على الشعر فهذا ما يعطي أفضل تأثير على الشعر، ومن خلال ما يلي في تلك السطور المقبل نعرض أهم المعلومات عن أفضل تركيبة طبيعية لها أثر رائع على الشعر، وفيما يلي توضيح لأهم المكونات الأساسية للتركيبة وأهم الطرق لتحضير الخليط المنعم للشعر.
فرد الشعر الخشن بالنشا
فرد الشعر بواسطة النشا من الممكن أن يزيل أي تجاعيد على الشعر، وبالنسبة لأهم المكونات التي من الممكن أن تتفاعل مع النشا لتنعيم الشعر هي تلك المكونات التي تمتلك قوة التأثير على الشعر، ومن أهم المكونات التي من الممكن أن تستخدم لعمل خليط النشا ما يلي في تلك السطور المقبلة، من الممكن أن يتم عمل تلك التركيبة المنعمة للشعر من خلال الاستعانة بالمكونات الآتية:
- ملعقة من النشا.
- زيت الخروع.
- زيت الجزر.
- زيت السمسم
- ملعقة دقيق.
- ملعقة فازلين.
فرد الشعر الخشن بالنشا
من الخطوات الأساسية والتي من خلالها من الممكن أن يتم تحضير تلك الوصفة ما يلي في النقاط القادمة:
- الخطوة الأولى تكون باستعمال الوعاء الملائم.
- يتم وضع النشا مع الفازلين والتقليب بسرعة لتفادي تجمع النشا وتكتله.
- تتم الإضافة لبقية المكونات للحصول على أفضل تركيبة مثالية لشعر ناعم خالي من التجعد.
- الخليط يسهل من الحصول على أفضل نتيجة لشعر ناعم خالي من التجعد.
تطبيق الخليط على الشعر، من الممكن البدء في خطوات التطبيق على الشعر من خلال اتباع ما يلي:
- الخطوة الأولى تكون من خلال تمشيط الشعر.
- بعد ذلك من الممكن تقسيم الشعر لثلاث أقسام.
- توزيع خليط النشا، والإبقاء الخليط على الشعر مدة حوالي ربع ساعة.
- بعد التطبيق يتم غسل الشعر باستعمال الماء الفاتر مع القليل من غسول الشعر الطبيعي.
- كما أنه لا بد من تكرار الوصفة من مرة إلى مرتين كل سبعة أيام، ومن الممكن الاستعانة بتركيبة النشا للتخلص من أثر التجعد على الشعر والتخلص من الشعر الخشن.
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