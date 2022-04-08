نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون ليزر.. تبيض الأسنان كالؤلؤ والتخلص من الجير والأصفرار نهائيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبيض الأسنان، من الممكن الحصول على لون الأسنان الصحي المميز من خلال عدد من الطرق الطبيعية والتي نتعرف عليها من خلال ما يلي الذكر له من فقرات حيث أن العديد من الطرق الطبيعية والتي من خلالها من الممكن تحسين اللون لمينا الأسنان وتنقيتها تماما والتخلص مما قد يكون موجود بالفم من بكتيريا للتخلص من السبب الرئيسي في الأسنان بلونها الصفر ومظهرها البهت، ومن خلال ما يلي ذكره نوضح أهم الطرق الأساسية والتي لها دور في التحسين من لون الأسنان طبيعيا.

طرق تبيض الأسنان في البيت

العديد من المكونات الطبيعية والتي من خلالها من الممكن الحصول على الأسنان بحيث تكون خالية من أي تصبغ ومن خلال تطبيق مكونات تعمل على تحسين اللون للأسنان وبأقل الإمكانات، والمكونات الطبيعية تتفاعل بشكل طبيعي آمن مع مينا الأسنان للتخلص تماما من أي تصبغ بالأسنان وإزالة أي تراكم جيري عليها.

تبيض الأسنان بالليمون

استعمال قشور الليمون مع القليل من بودرة بيكربونات الصوديوم، أو القليل من البيكينج بودر وفرك الأسنان بشكل جيد بتلك القشور يوميا من مرة لنحو مرتين، ومن ثم سيكون هناك تغير ملحوظ جدا بلون الأسنان حيث أن القوة الفعالة للفيتامين سي تعمل على

تبيض الأسنان بالفحم

طريقة التبييض بالفحم من الممكن أن يتم من خلال الاستعمال للفحم بعد أن تتم خطوة طحنه تماما، ويتم استعمال القليل من البودرة للفحم وتفريش الأسنان بها ولا بد وأن يكون استعمال الفحم يومي للتخلص من أي اصفرار بالأسنان، كما أن الفحم يخلص تماما من أي بكتيريا بالفم.

تبيض الأسنان بالكركم

الكركم يساعد في تطهير الفم تماما والتخلص من أي طبقة اصفرار على الأسنان، وتحسين لونها من خلال المسعدة في قتل البكتيريا التي تساعد في تلون الأسنان بلون باهت غير صحي، ومن خلال الآتي في تلك السطور المقبلة نتحدث بالتفصيل عن أهم