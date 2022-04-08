نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة كريم الخميرة والنشا لشد البشرة وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا في المقال التالي
كريم الخميرة والنشا لشد البشرة، يمكنك البدء في التطبيق لتك الوصفة الطبيعية والتي تعتبر من الخلطات المتميزة والأكثر فعالية في القضاء على الكثير من العيوب التي قد تكون ظاهرة على البشرة، ومن خلال ما يلي من تلك السطور المقبلة نعرض المقدار الأساسي لوصفة خليط الخميرة حيث يعد من الخلطات التي تعمل بشكل كبير على التبييض بفعالية للبشرة والتخلص من أي تراكم للملوثات على سطح البشرة وإليك بمزيد من التفصيل معلومات مهمة عن الوصفة والطريقة التي من الممكن أن تتبع للتحضير لتلك الخلطة الطبيعية الفعالة لتبييض البشرة، والتخلص من مشكلات التصبغ.
كريم الخميرة والنشا لشد البشرة
وصفة طبيعية من الممكن الاعتماد عليها للتخلص النهائي من الكثير من الإشكالات التي تكون في الجلد بسبب بعض العوامل الخارجية والتي تؤثر بالسلب على صحة الجلد ومظهره، ومن خلال الاستعانة بالمكونات البسيطة القادمة سيكون من السهل التحضير السريع لتلك الخلطة وتطبيقها على البشرة، يعد ماسك من الخميرة مع المكونات الآتية أقوى معززات نقاء البشرة:
- ملعقة من الخميرة.
- ملعقة زيت زيتون.
- قطرات عصير ليمون.
- ملعقة جل صبار.
- ملعقة زبادي.
- ملعقة فازلين.
- وعاء ملائم.
- ملعقة نشا.
معجزة كريم الخميرة والنشا لشد البشرة
بالإمكان البدء في التحضير للخليط بالاعتماد على المكونات الآتية:
- يتم المزج للجل مع الفازلين وتذويبه باستعمال حمام مائي.
- الخطوة التالية تكون باستعمال الخميرة البودرة أو المجففة حيث يكون خلطها أسهل مع بقية المكونات.
- استمري في المزج للخميرة حتى تلاحظي اختفاء حبيباتها مع المكونين.
- بقية المكونات من زيت الزيتون وعصير الليمون يضافان للتركيبة.
- النشا قومي بإضافته مع السرعة في التقليب حتى نتفادى تواجد أي تكتلات بالخليط.
- عند التحضير من المفضل ترك الخليط لخمس دقائق ويكون مغطى للتأكد من الفعالية للخميرة ومدى نشاطها.
- يتم تطبيق خليط الخميرة من مرة لمرتين أسبوعيا وهو ما يعمل على الزيادة من مستوى نضارة وصفاء البشرة.
- بعد أن يتم عمل خليط الخميرة وتركه ينشط من الممكن البدء في التطبيق للوصفة مع ضرورة أن تكون مطبقة على الجلد مدة تعدل عشر دقائق وبعدها تغسل البشرة بماء فاتر.
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