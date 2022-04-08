كان يحبه النبي (ص).. هذا الخضار غذاء القلب ينصح به الأطباء يخفض نسبة السكر في الدم وحماية القلب والقولون وفوائد اخري تدهشك

كان النبي يحب خضار الكوسا حيث تكون الكوسا من الخضروات الني كان يحبها الرسول وتتميز الكوسا بفوائدها العديدة التي لا حصر لها فهي تعمل على تقوية القلب والتخلص من تصلب الشرايين وتقوية مناعة الإنسان فهي تساعد على حماية الجسم من الإمراض إلى جانب أنها تعمل على تهدئة القولون والتخلص من الإمساك فنجد أن فوائدها لا تعد ولا تحصى لذلك يجب علينا التعرف على تلك الفوائد وكيفية أعدادها من خلال هذا المقال.

خضار غذاء القلب

تعد الكوسا من الخضروات الشهية جدا وعندما نقوم بطبخها فهي لا تحتاج إلى مكونات صعبة بلا تحتاج إلى مكونات سهلة جدا سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..

المكونات:

كيلو كوسا.

عصير طماطم

ملعقة صلصة.

ملح.

فلفل اسود.

كزبرة ناشفة.

بصلة مفرومة.

ملعقة سمن

طريقة التحضير:

نحضر حلة ونضع بها معلقة السمن مع البصل ونضع الكزبرة.

نقوم بتقليب البصل حتى يصفر لونه.

ثم نضع الطماطم وملعقة الصلصلة نقلب المكونات ونتركها على نار هادئة ونغطيها ونتركها حتى يتم التسبيك مع وضع الملح والفلفل الأسود.

نحضر الكوسا ونقوم بغسلها جيدا بالملح والخل وتقشيرها وتقطيعها قطع صغيرة.

عند تسبيك الطماطم نقوم بوضع الكوسا مع ٢كوب شوربة ونتركها على النار حتى تمام النضج.

نقدمها بعد ذلك إلى جميع أفراد الأسرة مع الأرز الأبيض واللحم وبالهناء والشفاء.

فوائد تناول الكوسا

أن فوائد الكوسا كثيرة جدا فهي تتميز بطعمها اللذيذ إلى جانب فوائدها لذلك يجب الحرص على تناولها دائما وخاصة للأطفال وسوف نوضح أهم فوائدها من خلال النقاط التالية..