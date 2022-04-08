عمل المدلعة 2022 “أشهي حلويات طنطا” علي أصولها الدمياطي في البيت بمكونات بسيطة وبدون مجهود

عمل المدلعة، فإنها تحتل مكانة خاصة وكبيرة، وتشتهر جدًا في مدينة طنطا، وتعتبر من افضل واشهى الحلويات المفضلة والمميزة والتي تشتهر بها محلات الحلويات، وينتشر تناولها في شهر رمضان الفضيل، وتعرف المدرعة بأنها مزيج بين طبقة من البسبوسة والكنافة يوجد عليها كريمة، والكراميل والمكسرات، والتي تعطي مظهر خاص يميزها عن باقي أنواع الحلويات الأخرى، وللتعرف على كيفية عمل المداعبة على أصولها بالطريقة الدمياطي.

طريقة عمل المدلعة

يتم عمل كل من البسبوسة، والكنافة كل منهم علي حدي، ومن ثم دمجهم بالطريقة التالي، وسوف نتعرف في البداية علي مكونات البسبوسة:

المكونات عمل المدلعة

كوب و٢/١ سميد.

نصف كوب سكر.

٢/١ كوب سمنة .

نصف كوب لبن .

٢/١ كوب عسل أبيض.

٢ ملعقة كبيرة من الجوز الهند.

مقادير شربات البسبوسة

واحد كوب من السكر.

كوب و ٢/١ من الماء.

رشة من الفانيليا.

٢/١ ليمونة.

مقادير الكنافة

٢/١ كيلو كنافة.

ثلاثة ملاعق كبار من السكر بودر.

٢/١ كوب من السمن.

مقادير شربات الكنافة

كوب و ١/٢ من السكر.

واحد كوب من الماء.

رشة من الفانيليا.

٢/١ ليمونة.

كيفية عمل البسبوسة

في البداية عليك احضار اناء عميق وقومي بوضع السكر والسمن واللبن والعسل ونقوم بتقليب المكونات جيدًا حتى تتجانس مع بعضها البعض.

بعد ذلك قومي بإضافة جوز الهند ودقيق السميد ثم قومي بتقليب المكونات معا ومن ثم قومي بفركها باليد حتى يتغلف السميد بالسمن والمكونات الأخرى.

ومن ثم قومي بإحضار صينية مقاس 28 على أن تكون مدهونة بالزبدة وضعي بها عجينة البسبوسة وقومي بفردها جيدًا حتى يتساوى الوجه جيدًا.

وبعد ذلك قومي بإدخال الصينية إلى الفرن على حرارة 170 ل واتركيها لمدة 30 دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي.

في النهاية بعد إخراج البسبوسة من الفرن قومي بوضع كمية الشربات بالكامل مباشرة وهي ساخنة ثم اتركيها حتى تبرد.

كيفية عمل الكنافة

افردي الكنافة على سطح مستوى وبعد ذلك قومي بفركه باليد جيدا.

قومي بإضافة سكر البودر وقلبيه مع الكنافة جيدا.

ضعي الكنافة في صينية مقاس 28 مدهونة بالزبدة وافرديها جيدا حتى يتساوى الوجه وضعي عليها السمن السائح على الوجه بالكامل.

ادخلي الصينية في الفرن على حرارة 170 درجة لمدة 35 دقيقة وتأخذ اللون الذهبي.

بعد ذلك قومي إخراج الصينية من الفرن ضعي عليها الشراب مباشرة وهى ساخنة واتركيها تبرد.

طريقة عمل المدلعة في البيت