لسحور رمضان.. ملعقة ذهبية خطيرة ضعيها على البطاطس مش هتمص نقطة زيت وهتبقي مقرمشة ولذيذة

البطاطس المقلية المقرمشة هي أساس الكثير من الوجبات والوصفات المختلفة والمتنوعة، ولكن يوجد نوع بطاطس معين عند قليه في الزيت يتشرب كمية زيت كبيرة، وللأسف الشديد هذا النوع من البطاطس يظهر أكثر من شهر في السنة، فعظم النساء يتكاسلون عند تحضيرها، بسبب هذا النوع، ولكن نحن سوف نقدم لكم سر قلي أي نوع بطاطس بدون أن تتشرب أي نقطة زيت واحدة، كل ما يجب عليك فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا سر الوصفة، لأننا لا يمكننا الاستغناء عنها إطلاقا.

مكونات عمل البطاطس المقلية بدون زيت

لو ذهبنا إلى أي مطعم سوف نجد أن أكثر الطلبات هي البطاطس المقلية، لأنها هي المفضلة والمحبوبة لدى الجميع، وهو يعتبر السناكس اللذيذة والمقرمشة، نحن سوف نقوم بعرض مكونات طريقة تحضيرها بكل سهولة ويسر:

نصف كيلو من البطاطس المخصصة للتحمير.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة من زيت الزيتون.

ربع كوب من النشا.

ثلاث أكواب من الماء المغلي.

ملعقة كبيرة ممسوحة من البصل البودر.

ملعقة كبيرة ممسوحة من الثوم البودر.

ملعقة كبيرة ممسوحة من الزعتر.

كوب ونصف من الزيت الذرة النقي.

طريقة تحضير البطاطس المقرمشة بدون ما تشرب زيت

عرضنا لكم مكونات تحضير نصف كيلو من البطاطس، يمكن مضاعفة الكمية على حسب على أفراد أسرتك، مع العلم أن لن تقوم مضاعفة كمية البطاطس فقط، وإنما يجب عليك مضاعفة باقي المكونات الأخرى، ونحن سوف نقوم بشرح خطوات التحضير بالتفصيل:

يجب تقشيرها البطاطس، ثم تقطيعها على شكل أصابع متوسطة الطول.

نحضر طبق عميق وبه ماء، ثم يتم نقع البطاطس لمدة ربع ساعة تقريبا.

يجب تصفية البطاطس من الماء، ثم نضعها في طبق مسطح حتى تخف من الماء تماما.

نحضر طبق ونضع فيه باقي المكونات وهي الزعتر وزيت الزيتون، ونشا الذرة، والملح والثوم والبصل البودر.

أضيف هذا الخليط إلى البطاطس، ثم نستمر في التقليب حتى يتم تجانس جميع المكونات مع بعضها البعض.

نضع طاسة على النار، نتركها حتى تسخن، ثم نقوم بوضع البطاطس بها.

نتركها حتى تحمر، ونستمر في التقليب.

يتم إخراجها على طبق به مناديل طعام ورقية.

البطاطس من أفضل أنواع الأكلات التي يمكن عملها بسهولة في المنزل ويمكن الحصول علي بطاطس مقرمشة مثل المطاعم بكل سهوله من خلال استخدام ملعقة من النشا حيث أنها تعمل على جعل البطاطس مقرمشة ولذيذة مثل المطاعم بدون ما تمتص نقطة زيت يحب أن تقومي بتجربته هذه الطريقة التي ينصح بها خبراء الطبخ للحصول على بطاطس مقرمشة مثل الجاهز تماما بدون اي مجهود قومي باستخدام الطريقة