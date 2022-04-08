نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي من الحاتى.. تتبيلة فراخ مشوية على الفحم بكل اسرارها وتكاتها أحلي من الشيف بوراك في المقال التالي
تعتبر الفراخ المشوية على الفحم من أشهى الأكلات والتي يفضلها معظم الناس، لكن الفارق الأساسي ما بين مذاق كل فرخة عن الأخرى يتوقف على حسب طريقة التتبيلة، وهذا ما يجعل مذاق الفراخ داخل المطاعم مختلفًا عن المنزل، وبالتالي سنقوم بعرض طريقة تتبيلة فراخ مشوية على الفحم من السهل إعدادها داخل المنزل.
تتبيلة فراخ مشوية على الفحم
إليكم أسرع طريقة إعداد دجاج مشوي على الفحم على طريقة أشهر المطاعم الكبرى، وهذا ما سنقوم بتسليط الضوء عليه لنقدم طريقة الفراخ المشوية بهذا الشكل الآتي ذكره:
مقادير تتبيلة الفراخ المشوية
لعمل تتبيله الفراخ المشوية مثل المحلات فقط اتبعي التالي:
- كوب من الزبادي.
- ملعقة كبيرة من الخل.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- وملعقة صغيرة من الزعتر.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- رشة قرفة بسيطة.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- 4 فصوص ثوم مقطع.
- 2 حبة بصل مقطع.
- 4 حبات طماطم مقطعة.
- دجاجة كاملة خالية من أي عظم.
طريقة عمل الفراخ المشوية زي الحاتي
- أولًا نقوم بوضع حبات الطماطم والبصل والثوم، وذلك بالإضافة إلى كوب الزبادي.
- بعد ذلك نقوم بضرب هذه المكونات داخل الخلاط الكهربائي بشكل جيد، حتى نتأكد من تجانس المكونات تمامًا.
- ومن بعدها نقوم بوضع التوابل داخل الخلاط الكهربائي، وذلك مع التقليب المستمر.
- لكن يجب ألا نضيف الملح والفلفل الأسود في تلك الخطوة.
- بعد ذلك نقوم بوضع الخليط داخل إناء عميق، ومن ثم نضيف به الدجاج.
- ثم نقوم بإضافة زيت الزيتون والخل، وذلك مع خلط جميع المكونات بالدجاج.
- بعد ذلك نقوم بوضع الدجاج في التتبيله داخل إناء مغلق بإحكام.
- ومن ثم نتركه في الثلاجة لفترة زمنية تقدر بحوالي 5 ساعات على أقل تقدير.
- بعد ذلك نقوم بإخراج الدجاج من الثلاجة، وبعدها نقوم بوضع الملح والفلفل الأسود، ومن ثم نقوم بمزجهما بشكل جيد.
- ثم نقوم بوضع الدجاج على شواية الفحم، ونقوم بتقليب الدجاج من فترة لأخرى، حتى يتم تسويتها بالشكل المطلوب.
إلى هنا نكون قد عرضنا لكم بصورة مفصلة كل ما يخص طريقة تتبيلة فراخ مشوية على الفحم، حيث سردنا لكم طريقة سهلة وسريعة في تحضير دجاج مشوي على الفحم لذيذ وشهي، لكن يجب أن نزيد من فترة وضع الدجاج داخل التتبيله، فهذا الأمر يزيد من درجة لذاذة الدجاج بصورة كبيرة.
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