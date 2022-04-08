نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فول السحور على أصوله أعملي الفول المدمس في البيت بكل أسراره وبطعم زي الزبدة في المقال التالي

الفول المدمس من الوجبات الأساسية في السحور في شهر رمضان المبارك، وكذلك في الفطور الصباحي فهو يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم ويقلل الشعور بالجوع، كذلك طريقة عمل الفول المدمس في المنزل، هي طريقة غير مكلفة نهائيا والمكونات المطلوبة متوفرة في كل منزل كما أن الفول المدمس وجبة لذيذة سهلة التحضير. مكونات الفول المدمس في البيت نصف كيلو فقط من حبوب الفول.

جزرة متوسطة الحجم ومبشورة.

نصف كوب من العدس الأصفر المغسول.

بصلة واحدة صغيرة أو متوسطة الحجم.

حبة واحدة من الطماطم.

نصف حبة من البنجر.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة واحدة كبيرة من الكركم الناعم. طريقة عمل الفول المدمس في البيت أولا قومي بغسل حبات الفول وتركها في الماء لمدة ثمانية ساعات على الأقل.

بعد مرور ثمانية ساعات وفي إناء على النار أضيفي الفول.

قومي بتقطيع البصلة إلى قطعتين ووضعها مع الفول.

أضيفي الجزر والكركم وجميع المكونات الأخرى.

إتركي الإناء على نار عالية حتى الغليان ثم اخفضي درجة الحرارة مع تغطية الإناء.

في كل فترة اضيفي القليل من الماء حتى لا يجف الفول واتركيه لمدة أربعة ساعات حتى ينضج تماما.

من العلامات التي تدل على نضوج حبات الفول هي سوف تصبح ناعمة القوام مثل الزبدة. طريقة عمل الفول المدمس بالطماطم في إناء الطهي وعلى نار منخفضة ضعي ملعقة من زيت الزيتون مع بصلة صغيرة الحجم مقطعة إلى مربعات مع التقليب حتى تصبح ذهبية.

أضيفي فص واحد من الثوم المهروس وصحن من الفلفل المقطع على حسب الرغبة.

ضعي مكعبات من الطماطم مع التقليب ثم الملح والكمون والبهارات الأخرى.

أضيفي الفول المدمس المحضر في المنزل مع التقليب ثم ترك الفول على نار منخفضة حتى يغلي مع تغطية الإناء.

بعد مرور عشرة دقائق قدمي الفول في صحن التقديم مع وضع رشة صغيرة من البقدونس على سطح الطبق.

هذه الوجبة تساعد على الشعور بالشبع طوال فترة الصيام.

هذه الوجبة معروفة ويعشقها الكثير وخصوصا في الأيام العادية غير أيام الصيام، ويمكن وضع ملعقة صغيرة من الطحينة للحصول علي طعم مذهل. عمر شويل - جدة فول السحور على أصوله أعملي الفول المدمس في البيت بكل أسراره وبطعم زي الزبدة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فول السحور على أصوله أعملي الفول المدمس في البيت بكل أسراره وبطعم زي الزبدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.