نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي السمبوسة بحشوة اللحمة المفرومة على أصولها بطريقة مقرمشة ولذيذة في رمضان في المقال التالي

طريقة عمل السمبوسة باللحمه المفرومة، السمبوسة أو السمبوسك من المعجنات الرئيسية على طاولة الإفطار الرمضانية، وهي معروفة في جميع أنحاء العالم العربي ويتم تناولها في بعض الأحيان على وجبة السحور والإفطار ليس الإفطار فقط، وتتميز السمبوسة بإمكانية حشو بالعديد من المكونات وتظل مختفظة بطعمها الشهي فقد يتم وضع اللحم بها أو الجبن أو البطاطا أو الدجاج، لكننا في هذا المقال سنعرض لكم وصفة طهيها باللحم المفضلة لدى أفراد أسرتك. مكونات السمبوسة باللحمة المفرومة مكونات عجينة السمبوسة كمية مناسبة من الدقيق الأبيض.

مياه دافئة.

بيض.

زيت.

زيت زيتون.

خميرة فورية.

بيكنج بودر. طريقة تحضير عجينة السمبوسة في وعاء نقوم بنخل الدقيق والبيكنج بودر.

نضع عليهم البيض.

التقليب جيدًا بإستخدام ملعقة خشبية.

في كوب من المياه الفاترة نضع الخميرة.

بعد تفاعلها نضعها على الخليط السابق.

إضافة المياه أثناء العحن على الخليط السابق.

الحصول على عجينة لينة وطرية.

تغطية العجين بالبلاستيك وتركها في مكان دافئ لترتاح وتتخمر.

تقسيم العجينة إلى كرات.

فرد كل كرة على حدا بإستخدام العصا الخشبية.

وضع الحشوة اللحم المفروم بها. مكونات حشو السمبوسة باللحمة المفرومة اللحم المفروم.

طماطم.

بصل مفروم.

ثوم مفروم.

بقدونس مفروم.

زيت.

فلفل ألوان.

فلفل أسود

ملح.

بهارات. طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة في مقلاة نضع الزيت ثم البصل المفروم.

أثناء التشويح نضيف بعض البهارات.

إضافة الخضروات.

عند وصول البصل للون الذهبي وذبلان الخضروات.

نضع اللحم المفروم ونقلبه.

تترك على نار هادئة لمدة ربع ساعة على الأقل.

نبدأ في حشو السمبوسة. طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة بالجبنة المكونات اللحم المفروم.

طماطم.

بصل مفروم.

ثوم مفروم.

بقدونس مفروم.

زيت.

فلفل أسود.

جبنة موزاريلا.

جبنة تركي.

جبنة شيدر.

ملح.

بهارات. طريقة التحضير في مقلاة نضع الزيت ثم البصل المبشور والثوم.

أثناء التشويح نضيف بعض البهارات.

إضافة الخضروات.

عند وصول البصل للون الذهبي وذبلان الخضروات.

نضع اللحم المفروم ونقلبه.

تترك على نار هادئة لمدة ربع ساعة على الأقل.

قبل إطفاء النار نقوم بوضع خليط الجبن وتغطية المقلاة.

إطفاء النار وتركها تهدأ.

نبدأ في حشو السمبوسة ويتم قليها. عمر شويل - جدة أعملي السمبوسة بحشوة اللحمة المفرومة على أصولها بطريقة مقرمشة ولذيذة في رمضان - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أعملي السمبوسة بحشوة اللحمة المفرومة على أصولها بطريقة مقرمشة ولذيذة في رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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