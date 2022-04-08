طريقة عمل القرص الفلاحي باللبن الرايب بطعم وريحة زمان مش هتشتري الجاهز تاني

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القرص الفلاحي من أكثر المعجنات الطيبة المذاق والتي نحب تناولها في الصباح في وجبة الإفطار، كما يمكن إعطائها للأطفال عند ذهابهم إلى المدرسة وخاصة النوع المحشي منها ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة فهناك القرص المحشية والقرص السادة، وهنا نقدم لكم طريقة عملها في المنزل بخطوات بسيطة جداً، لكن في البداية نحتاج إلى: مكونات إعداد القرص باللبن الرايب كيلو من الدقيق الأبيض.

كوب من الزيت.

ربع كيلو من السمن البلدي.

نصف كوب من السمسم المحمص.

كوب من اللبن الرايب الدافئ.

ربع كوب من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة.

رشة من الملح. طريقة تحضير القرص الفلاحي باللبن الرايب نرفع السمنة على النار حتى تذوب وتبدأ بالغليان ثم نضيف لها السمنة ونخلط جيداً.

نرفع الخليط السابق من على النار ونتركه يبرد لمدة دقيقتين.

نضيف الخليط السابق إلى الدقيق بالتدريج ونخلط حتى يتوزع الخليط الدهني مع الدقيق بالكامل.

نخلط اللبن الرايب مع السكر والخميرة والملح ونتركهم جانباً لمدة لا تقل عن خمس دقائق.

نضيف خليط اللبن الرائب إلى الدقيق وكذلك السمسم ونعجن باليد حتى نحصل على عجينة لينة ومتجانسة.

إذا لم نحصل على عجينة لينة بعد مدة من العجن يمكن إضافة القليل من اللبن الرائب ومحاولة العجن مرة أخرى.

نغطي العجينة ونتركها تختمر لمدة لا تقل عن ساعة كاملة.

نقوم بتشكيل العجينة إلى أقراص متوسطة ومتساوية الحجم قدر الإمكان.

نوزع القرص على صينية فرن مدهونة بالقليل من الزيت أو السمن.

نغطي القرص ونتركها تختمر مرة اخرى لمدة نصف ساعة وفي هذه الأثناء نفتح الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ندخل القرص الفرن وبعد مرور ربع ساعة نقوم بفتح الشواية حتى تكتسب القرص اللون الذهبي من الأعلى ثم نخرجها.

يمكن حشو القرص بالعجوة لكن يجب إضافة القليل من السمنة أو الزبدة المذابة إلى العجوة وخلطهم سوياً، وبعد ذلك نقوم بتشكيل العجوة إلى كرات متوسطة أو كبيرة الحجم وذلك على حسب حجم القرص، ثم نقوم بعد ذلك بحشو القرص بكرات العجوة ثم يتم تركها حتي تتخمر.

كما أنه يمكن توزيع بعض من السمسم على القرص من الأعلى وعدم خلطه مع عجينة القرص وذلك قبل إدخالها الفرن، كما يمكن إضافة السمسم إلى العجوة.

هذه الوصفة تعتبر من أسهل الطرق التي يمكن من خلالها عمل القرص الفلاحي بطعم احلي من الجاهز كما أن القرص الفلاحي يمكن تحضيرها في البيت بمكونات سهلة وبسيطة عمر شويل - جدة طريقة عمل القرص الفلاحي باللبن الرايب بطعم وريحة زمان مش هتشتري الجاهز تاني - ثقفني

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