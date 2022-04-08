بسبوسة بالشوفان المشبعة حلوى رمضانية مفيدة ومشبعة كلي منها براحتك للرجيم

تعتبر البسبوسة من أشهر الحلويات التي لا يمكننا الاستغناء عنها وخاصة في شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات، وفي ظل طلب حضراتكم بعمل بسبوسة مفيدة كحلوى رمضانية مشبعة فلذلك سوف نقدم لحضراتكم بسبوسة الشوفان المشبعة اللذيذة وهي من إحدى أنواع الحلوى التي يفضلها الكثير من الأشخاص كما أن لديها مذاق شهي للغاية، فلدى الشوفان الكثير من الفوائد الصحية التي من بينها قلة سعراته الحرارية ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير البسبوسة بالشوفان، فتابعونا لمعرفة التفاصيل.

تحضير بسبوسة بالشوفان

يتم تحضير بسبوسة الشوفان بمقادير بسيطة للغاية وغير مكلفة على الإطلاق وتلك المقادير هي كلًا من التالي وهو ما سوف نذكره لحضراتكم بالتفصيل في السطور التالية.

مكونات بسبوسة الشوفان

كأسان من السميد المنخول. نصف كأس من سكر الفواكه. كأس من طحين الشوفان. كأس من الزبادي الخالي من الدسم. ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. ملعقتان كبيرتان من مياه الزهر. نصف كأس من الحليب الخالي من الدسم. كاجو ولوز للتزيين.

خطوات تحضير بسبوسة الشوفان

ترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضير بسبوسة بالشوفان وتلك الخطوات هي كلًا من التالي.

طريقة تحضير بسبوسة الشوفان