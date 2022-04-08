مورق وهش.. طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة لطعم حكاية وزيني بيه سفرتك

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عمر شويل - جدة دائمًا ما يتم البحث عن طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة داخل محركات البحث، والسبب في ذلك يرجع إلى ما تتميز به هذه الأكلة من مذاق شهي، لكن دائمًا ما تتبوأ محاولات الناس بالفشل في الوصول لذلك، لكننا سنقوم بإزالة هذا الفشل بعد عرضنا المفصل لهذا المقال.

طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة

من أشهر الاكلات على الموائد المصرية في رمضان هي رقاق الحمة المفرومة، إليكم أسهل طريقة تحضير الرقاق باللحمة المفرومة بهذا الشكل الآتي:

مقادير الرقاق باللحمة

لفة رقاق بلدي.

زيت.

سمن بلدي مذاب أو زبدة.

مكعب مرق دجاج.

شوربة لحمة أو فراخ أو بط.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

حبة بصلة مفرومة ناعمة.

فلفل أسود.

سمن أو زبد.

جوزة طيب مبشورة.

طريقة عمل الرقاق الطري الفلاحي

أولا في بداية الأمر نقوم بإحضار وعاء كبير ونضع به الشوربة، ومن ثم نضيف إليه مكعب مرقة دجاج.

بعد ذلك تأتي خطوة وضع وعاء الشوربة على نار هادئة بعض الشيء، ويفضل أن يتم وضع كمية الشوربة على النار بصورة تدريجية، حتى نتحصل على قوام ثقيل بعض الشيء.

وعلى الجانب الأخر نقوم بدهن الصينية بالسمن بشكل كامل، حتى لا يحترق الرقاق.

بعد ذلك نقوم بوضع لفة من الرقاق داخل الشوربة، فيجب أن يتم وضع وجهين كل لفة داخل الشوربة، حتى تتحصل على القدر الكافي من الشوربة.

ثم نضع هذه اللفة داخل الصينية، ومن ثم ندهن اللفة بالسمنة أو الزبدة، وبعد ذلك نقوم بتكرار العملية.

بعد ذلك وبعد أن نصل إلى اللفة الثالثة من الرقاق، فهنا تأتي خطوة وضع عصاج اللحمة المفرومة وتوزيعه بشكل جيد، فيجب ألا نقوم بتوزيعها داخل أحرف الرقاق.

فعملية تجهيز عصاج اللحمة تبدأ من خلال وضع البصلة والزيت على النار، وبعد أن يتغير لون البصلة، فنقوم بوضع اللحمة المفرومة.

بعد ذلك ومن بعد تغير لون اللحمة، فهنا تأتي خطوة وضع البهارات ومن ثم الصلصة، ويتم ترك اللحمة على النار لمدة 10 دقائق.

ثم وبعد أن نقوم بوضع عصاج اللحمة على الرقاق، فنبدأ بوضع لفة منن الرقاق داخل الشوربة. ومن ثم نضعها على اللحمة، فنقوم بتكرار العملية حتى نصل إلى 3 لفات من الرقاق.

بعد ذلك نقوم بدهن الرقاق بالسمن، وبعدها نضعه داخل الفرن بدرجة حرارة عالية. وبعد أن يتغير لونه إلى اللون الذهبي، فهنا يكون جاهزًا للتناول، ويقدم ساخنًا.

وبذلك نكون قد سردنا لكم أسهل وأسرع طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة بالمنزل. فالالتزام التام بكافة المعلومات التي ذكرناها في هذا المقال. يجعلنا نخطو خطوة كبيرة في الوصول إلى نفس مذاق رقاق أشهر المطاعم.