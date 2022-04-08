الحناء لصبغ الشعر بدرجات مختلفة كل درجة بالطريقة المظبوطة والنتيجة مضمونة

هناك الكثير من ألوان الشعر ويمكن أن يتم الحصول عليها من خلال الحناء ولكن لون مكوناتها المختلفة، فالحناء من أكثر المواد الطبيعية التي توفر للشعر اللون المرغوب الحصول عليه بشكل صحي ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم كيفية استخدام الحناء لصبغ الشعر درجات.

الحناء لصبغ الشعر درجات مختلفة بالطريقة

يمكن الحصول على أكثر من لون للشعر بالاعتماد على الحناء وإليكم في السطور الآتية بعضًا من تلك الألوان وطريقة عملها.

شعر بني داكن بالحناء

يتم الحصول على ذلك اللون من خلال إحضار المكونات الأتية وهو ما سوف نذكره لحضراتكم في السطور التالية.

مكونات الوصفة

كأس من الحناء. ثمرة من الليمون. كمية من المياه الدافئ. قطعة من قشر الباذنجان المجفف.

خطوات تحضير صبغة الشعر بلون بني بالحناء

يتم تحضيره من خلال اتباع الخطوات الآتية وهو ما سوف نذكره لحضراتكم بالتفصيل في السطور التالية.

أولًا يتم الحصول على إناء عميق ويتم وضعه فيه كافة المكونات بدون عصير الليمون. بعد ذلك يتم تركه لمدة ثلاثة ساعات ثم يتم إضافة عصير الليمون. تستخدم بعد ذلك من أجل صبغ الشعر وتبقى عليه حتى تجف تماماً قبل غسله.

صبغ الشعر بني شوكولاتة بالحناء

يمكن بكل سهولة أن يتم صبغ الشعر بالاعتماد على الحناء وفيما يلي المكونات المستخدمة للحصول على اللون البني الشوكولاتة.

مكونات الوصفة

كأس من حناء الشعر. ملعقتان من خل التفاح. ثلاثة ملاعق كبيرة من مسحوق الكاكاو. عصير ليمونة. كمية من المياه الدافئة.

خطوات تحضير الحناء لصبغ الشعر بني شيكولاتة