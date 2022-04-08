لبشرة نقية في حر الصيف.. تونر للبشرة الجافة في المنزل حافظي على بشرتك بمكونات طبيعية

سوف نقوم في هذا المقال بتقديم طريقة تحضير تونر للبشرة الجافة في المنزل، حيث يقوم التونر بتنظيف البشرة من جميع الشوائب والأوساخ المتراكمة على البشرة، فمن الضروري الاعتناء والاهتمام بالبشرة الجافة، حيث تعاني البشرة الجافة من التشققات وقلة النضارة، لذلك من الضروري جداً استخدام التونر لاستعادة نضارة البشرة.

تونر للبشرة الجافة في المنزل

لتنظيف البشرة الجافة والتخلص من شوائب البشرة تحتاجي الى تونر العناية بالبشرة الجافة لذلك تستطيعي صنعه بنفسك تونر للعناية بالبشرة الجافة بكل سهولة، وطريقة تحضيره كالتالي:

باستخدام الجلسرين وماء الورد

يتم إحضار وعاء مناسب، ويوضع بداخله نصف ملعقة صغيرة من الجلسرين مع ملعقتين كبيرتين من ماء الورد.

بعد ذلك يتم خلطهم جيداً، ثم يتم وضع الخليط في علبة صغيرة.

ثم يتم غمس قطعة من القطن الطبي وتوزيعه برفق على الوجه.

بينما من الممكن وضع الخليط في زجاجة بخاخة.

بعد ذلك يرش الخليط مباشرةً على البشرة.

ثم ويترك على البشرة حتى يجف تماماً ولا يتم غسله.

باستخدام زيت البابونج الطبيعي وماء الورد

يتم إحضار وعاء عميق ووضع بداخله كوب واحد من ماء الورد،

بعد ذلك يتم إضافة ثلاث قطرات من زيت اللافندر، وزيت خشب الصندل، وزيت اللبان العطري، ويتم خلطهم جيداً.

ثم إضافة قطرة واحدة من زيت البابونج العطري ويخلط مرة أخرى.

بعد ذلك يتم وضع الخليط في زجاجة بخاخة ذات لون داكن.

ويحفظ لحين الاستخدام، وقبل الاستخدام مباشرة يتم رج الزجاجة جيداً، ويتم رشه على البشرة.

باستخدام الخيار وماء جوز الهند واللبن

يتم إحضار حبة واحدة صغيرة من الخيار، ويتم تقشيرها والتخلص من القشرة.

بعد ذلك يتم تقطيعها إلى شرائح رفيعة، وتضرب في الخلاط الكهربائي حتى تصبح ذات قوام ناعم تماماً.

ثم يتم تصفية عصير الخيار باستخدام مصفاة ذات ثقوب رفيعة حتى يتم الحصول على مياه الخيار النقية.

بعد ذلك يتم إحضار وعاء عميق، ووضع بداخله عصير الخيار النقي.

ثم يتم إضافة ربع كوب من ماء جوز الهند. وربع كوب من اللبن.

بعد ذلك يتم خلط المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس.

ثم يحفظ في وعاء محكم الغلق لحين الاستخدام.

وعند الاستخدام يتم غمس قطعة من القطن الطبي في التونر. ويمرر على البشرة بالكامل.

بعد ذلك يترك حتى يجف تماماً، ثم يشطف بالماء.

في الختام نكون قد وصلنا إلى نهاية شرح طريقة تحضير تونر للبشرة الجافة في المنزل. بعدة طرق طبيعية مختلفة وبسيطة جداً في تحضيرها، بعيداً عن استخدام مستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة.