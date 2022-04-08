لبياض ناصع.. اصنعي كريم طبيعي من مطبخك لتبيض اليدين والرجلين

كريم طبيعي لتبيض اليدين والرجلين، حيث تبحث الكثير من السيدات عن كريم طبيعي يمكنها عمله في المنزل يغنيها عن شراء مستحضرات التجميل المرتفعة الثمن، وفي ذات الوقت يمكنها الاعتماد عليه في جعل البشرة رطبة وناعمة كالحرير وأيضاً يساعد على تفتيحها بالاستخدام المستمر له، لذا جمعنا لكِ بعض الوصفات المنزلية التي تجعلك مضيئة كالقمر، فتلك الوصفات فعالة وأمنة تعطي نتيجة سحرية للبشرة من أول استخدام تابعونا حضراتكم من خلال موقعنا (ثقفني).

كريم طبيعي لتبيض اليدين والرجلين

اكتشفي الكريم الطبيعي الذي يخلصك من الجلد الميت وبالتالي يعيد لبشرتك لونها الطبيعي، ونعومتها المعتادة بالإضافة إلى عدم وجود أضرار أو آثار جانبية له، وبمكونات موجودة لديكِ وتستطيعين الحصول عليها بكل سهولة بعيدًا عن الأسعار الباهظة، إليكِ مكونات أفضل كريم طبيعي لتبييض اليدين والرجلين من المنزل.

كريم النشا والصبار

المكونات

ملعقتين كبيرتين من مسحوق النشا

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

مقدار ملعقة صغيرة من السكر الخشن

ملعقة كبيرة من جل الصبار

طريقة التحضير

احضري وعاء فارغ وضعي به مقدار النشا وجل الصبار وبعض قطرات من الماء الدافئ، ثم أضيفي للخليط السكر وعصير الليمون واخلطيهم جيدًا ليتكون لديكِ قوام كريمي.

ضعيه على يديك وقدميك واتركيه 10 دقائق، وأخيراً اشطفيه جيدًا بالماء الدافئ ومن ثم ضعي القليل من كريم المرطب الخاص بكِ.

كريم العسل والزبادي لتبييض اليدين والرجلين

إذا أردتِ نتيجة فعالة وسريعة يمكنك استخدام هذا الكريم عن طريق صنعه في منزلك، وإليكِ المكونات.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزبادي.

ملعقتين كبيرتين من العسل.

ملعقة من السكر البني.

ملعقتين من حبوب الشوفان.

مقدار ملعقتين من زيت الزيتون

طريقة التحضير:

اخلطي هذه المكونات جميعها معاً حتى تحصلين على قوام كريمي متجانس.

ضعيه على يديكِ وقدميكِ واتركيه 30 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر واستخدمي كريم مرطب.

لاحظي النتيجة الفورية للكريم من أول استخدام، كما يمكن وضعه على الرقبة والكوع والركبة وأي منطقة داكنة بالجسم.

وفي نهاية مقالنا نكون قد عرضنا لكي أفضل طرق عمل كريم طبيعي لتبيض اليدين والرجلين في منزلك وبكل سهولة، هل ستقومي بتجربته؟