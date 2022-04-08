نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أضرار زيت الطعام المستعمل واعرف ماذا يحدث لجسمك عند اعادة استخدام زيت القلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقوم بعض الأشخاص والمطاعم باستعمال زيت الطعام مرات متتالية دون أن تعلم بأن أضرار زيت الطعام المستعمل كثيرة للغاية، فهذه الخطوة تعد خطوة كارثية لما تسببه من أمراض خطيرة تهدد صحة الإنسان، وتسبب له أمراض قد تؤدي إلى وفاته، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح مدى هذه الأضرار وتأثيرها على صحة الإنسان، وكذلك الأمراض التي قد يتسبب بها كثرة استعمال الزيت.

أضرار زيت الطعام المستعمل

ينبغي التخلص من زيت الطعام بعد استعماله مباشرة، حين تعرض الزيت للحرارة العالية ويقلي فيه الطعام فيكتسب

مواد ضارة ومسرطنة، وسوف نتعرف على أبرز الأضرار والتي منها:

أمراض القلب

من المعروف أن زيوت الطعام في الطبيعي تحتوي على نسبة عالية من الدهون التي تؤثر بالسلب على صحة

الإنسان، وفي حالة استخدامها أكثر من مرة تزداد نسبة الدهون الضارة وتزداد نسبة الكوليسترول مما يجعل

خطر الإصابة بأمراض القلب متوقع للغاية.

الأمراض السرطانية

إعادة استعمال زيت الطعام من شأنه زيادة التأثير على الخلايا السرطانية، والعمل على انتشارها في الجسم وخاصةً

زيادة نسبة الإصابة بمرض سرطان الثدي.

أمراض الكبد

احتواء بعض الزيوت الغير مصفاة جيداً على نسبة عالية من الدهون والأحماض الضارة بالكبد، وإعادة استعمال

هذه الزيوت مرة أخرى يضاعف الدهون والأحماض وتتحول إلى سم، ويصبح الكبد مكان لتخزين هذه السموم مما

يؤدي إلى تليف الكبد من كثرة تراكم السموم.

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

زيوت الطعام في طبيعتها تؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول في الدم، وتزداد نسبة ارتفاع الكوليسترول في كل مرة يتم

فيها إعادة تسخين واستعمال زيت الطعام، مما يجعل جسم الإنسان أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر، وكذلك

انسداد الشرايين.

أمراض السمنة

كمية الدهون التي تحتوي عليها الزيوت أو الطعام المقلي عامةً تجعل الجسم معرض للإصابة بالسمنة، والتي هي بمثابة بوابة لكل الأمراض، فيقوم الجسم بتخزين الدهون الضارة الموجودة في الزيوت مما يسبب في زيادة الوزن وخطر الإصابة بالسمنة المفرطة.

ومن خلال مقال أضرار زيت الطعام المستعمل تأكدنا من الخطورة الشديدة التي قد يسببها إعادة استعماله مرة أخرى، كما أنه ينبغي التخلص من الزيوت بعد استعمالها مباشرةً فهي تتحول إلى مركز من السموم لذلك يجب استعمال الزيت مرة واحدة فقط، واللجوء إلى الزيوت الصحية أكثر.