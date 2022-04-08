طريقة عمل الجلاش بأشهي المذاقات التي يفضلها الجميع

الجلاش من أفضل المقبلات التي يتم تقدمها في جميع المناسبات ويبحث عنه البعض بين الأكلات المقدمة لهم، البعض يطلق عليه الكولاش والبعض يطلقه عليه كنوع من أنواع الحلو بقلاوة، وأول من قام بأعدادها وتقديم ها بلاد الشام ومصر، يتكون من عجينة رقيقة جداً.

طريقة عمل الجلاش حلو وحادق الشهي بطعم ومذاق رائع مثل الجاهز

ويمكن تقديمها كنوع من الحادق بأكثر من حشوة مختلفة مثل اللحمة المفرومة أو الخضروات أو أنواع الجبن التي تفضليها، أما الحلو فحشواته متعددة مثل المكسرات والشوكولاتة أو سادة، وقد ذكرنا لكم في مقال سابق طريقة جديدة لتحضير الجلاش الحلو بحشوة الكنافة والبسبوسة، ولا أحد يختلف على تناولها الجميع يعشقها سواء كان كبير أو صغير. ومن الممكن لفة سمبوسك ” مثلثات ” أو أصابع أو يفرد في صينية ويضاف الحشوة بالنصف ثم يضاف الطبقة الأخري ثم يقطع مربعات.

طريقة عمل الجلاش الحادق باللحمة المفرومة والخضروات

المكونات

لفة جلاش.

نصف كيلو لحمة مفرومة.

كوب بسلة خضراء.

حبتان جزر مبشورة أو مقطعة مكعبات رفيعه.

بصلة مفرومة صغيرة.

خمس فصوص ثوم مهروسه.

ملعقتان كبيرة زيت نباتي.

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

ورق لوري.

ملح.

بقدونس مفروم للتزين.

طريقة التحضير