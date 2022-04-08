نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الجلاش بأشهي المذاقات التي يفضلها الجميع في المقال التالي
الجلاش من أفضل المقبلات التي يتم تقدمها في جميع المناسبات ويبحث عنه البعض بين الأكلات المقدمة لهم، البعض يطلق عليه الكولاش والبعض يطلقه عليه كنوع من أنواع الحلو بقلاوة، وأول من قام بأعدادها وتقديم ها بلاد الشام ومصر، يتكون من عجينة رقيقة جداً.
طريقة عمل الجلاش حلو وحادق الشهي بطعم ومذاق رائع مثل الجاهز
ويمكن تقديمها كنوع من الحادق بأكثر من حشوة مختلفة مثل اللحمة المفرومة أو الخضروات أو أنواع الجبن التي تفضليها، أما الحلو فحشواته متعددة مثل المكسرات والشوكولاتة أو سادة، وقد ذكرنا لكم في مقال سابق طريقة جديدة لتحضير الجلاش الحلو بحشوة الكنافة والبسبوسة، ولا أحد يختلف على تناولها الجميع يعشقها سواء كان كبير أو صغير. ومن الممكن لفة سمبوسك ” مثلثات ” أو أصابع أو يفرد في صينية ويضاف الحشوة بالنصف ثم يضاف الطبقة الأخري ثم يقطع مربعات.
طريقة عمل الجلاش الحادق باللحمة المفرومة والخضروات
المكونات
- لفة جلاش.
- نصف كيلو لحمة مفرومة.
- كوب بسلة خضراء.
- حبتان جزر مبشورة أو مقطعة مكعبات رفيعه.
- بصلة مفرومة صغيرة.
- خمس فصوص ثوم مهروسه.
- ملعقتان كبيرة زيت نباتي.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.
- ورق لوري.
- ملح.
- بقدونس مفروم للتزين.
طريقة التحضير
- ضعي طاسة على نار متوسطة، نضع ثم ضيفي الزيت والبصل.
- قومي بتشوحيه حتى يدبل، ثم ضيفي الثوم المهروسة والبسلة والجزر.
- قلبي الخضروات مع البصل واتركيهم لمدة ثلاث دقائق حتى يتم نضجهم.
- نضيف اللحمة المفرومة ونقلبها مع الخضار، ثم نضيف الملح والتوابل.
- نترك اللحمة المفرومة حتى تنضج، ثم نرفعها من النار ونتركها تبرد.
- نحضر لفة الجلاش ونغردها على سطح المطبخ.
- نسحب ورقتان من الجلاش ونضعهم جنباً، ثم نضع كمية مناسبة من اللحمة المفرومة على طرف الورقة.
- ونلفها مثلث ونضعها في طبق مسطح، نضع طاسة عميقة على النار.
- نضيف كمية غزيرة من الزيت وتتركه حتى يقدح.
- نضع سمبوسك الجلاش في الزيت وتتركه حتى يحمر لونه.
- نقلبه على الوجة الأخر وعندما يصبح لونه ذهبي.
- نرفعهم في مصفاة حتى يصفوا تماماً من الزيت.
- تزين أطباق التقديم بالبقدونس ثم ترص السمبوسك وتقدم.
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