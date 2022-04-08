مستحيل تفرقيه عن الجاهز.. طريقة عمل الشيتوس المقرمش الهش بكل سهولة بدون مواد حافظة أو ألوان ضارة

تتجه كثير من الأمهات للبحث عن طريقة عمل الشيتوس المقرمش للأطفال، وذلك حتى يبتعدوا عن شراء الشيتوس الجاهز والذي يحتوي على نسبة كبيرة من المواد الحافظة التي تضر بالجسم، لذلك سنقوم بعرض أسهل طريقة لعمله في المنزل وبمكونات بسيطة لا تحتاج إلى الكثير من التكاليف، وأيضًا غير مضرة بالصحة.

طريقة عمل الشيتوس المقرمش

إليك عزيزتي أسهل طريقة لعمل الشيتوس في المنزل واجعليه مثل الجاهز لتبعدي أطفالك عن تناول كل ما هو مضر بصحتهم، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات

عدد 1 حبة من البيض الأحمر.

عدد 1 كوب من دقيق الذرة المطحون.

ثلاثة ملاعق صغيرة من ملح الطعام.

نصف ملعقة كبيرة من الكركم.

نصف ملعقة كبيرة من البابريكا.

ونصف ملعقة كبيرة من البصل البودر.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقتان صغيرتان من نشا الذرة.

كمية مناسبة من الجبن الشيدر.

كمية غزيرة من الزيت النباتي.

كوب من الماء الدافئ.

طريقة التحضير

ضعي دقيق الذرة داخل بولة عميقة.

أضيفي إليه البصل البودر وقلبيهم، ثم قومي بوضع البابريكا.

قومي بإضافة نشا الذرة وقلبي المكونات جيدًا.

ضعي عليها كمية البيكنج بودر وقلبيهم، ثم أضيفي إليهم الكركم، يمكنك أن تضيفي المزيد من الكركم حتى يصبح اللون أصفر داكن وذلك حسب رغبتك.

ضعي معهم الملح حسب رغبتك.

قلبي المكونات جيدًا، ثم قومي بخفق البيض في طبق صغير باستخدام الشوكة، ثم ضعي البيض المخفوق على المكونات السابقة.

ضعي كمية الجبن الشيدر وقومي بإضافة الماء الدافئ تدريجيًا حتى يصبح لديك عجينة لينة متماسكة قليلًا.

أحضري كيس حلواني وضعي به عجين الشيتوس.

قومي بتسخين كمية الزيت، ولا بد أن تكون الكمية غزيرة.

شكلي العجين حسب رغبتك، ولكن راعي أن تكون الأشكال بنفس الحجم.

بعد أن تضعي الكمية في الزيت قومي بتهدئة النار حتى يصبح اللون ذهبي.

أخرجيه من الزيت وضعيها على مناديل تجفيف الزيوت.

في نهاية المقال فقد قدمنا لكم طريقة عمل الشيتوس المقرمش حتى تقومين بإعداده في المنزل وتوفري الكثير من الأموال التي ينفقها أولادك على شرائه، كما ستجعلين أولادك يتناولون شيتوس صحي مقرمش مثل الجاهز، فعليك بتحضير المكونات لتعديه لهم فورًا.