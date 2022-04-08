نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكنافة بالقشطة في البيت على أصولها مثل الحلواني بالضبط في المقال التالي
تعتبر الكنافة من أشهر أنواع الحلويات الشرقية والتي تمتلك شعبية كبيرة للغاية، والتي يفضلها الكثيرون عن غيرها من الحلويات المختلفة، والكنافة عرفت منذ سنوات بعيدة في الوطن العربي، وارتبطت بشكل كبير بشهر رمضان، والحلو من الوصفات الضرورية التي تقدم خلال شهر رمضان، والتي لا يمكن الاستغناء عنها واستبدالها بأي طبق أخر، فالحلويات من الأطباق المهمة ومن الضروري تناولها وقت الإفطار لأنها تعوض الجسم نسبة السكر التي يفقدها خلال ساعات الصيام، والبعض يفضلون الكنافة عن غيرها من الحلويات وتحديداً الكنافة بالقشطة التي تتميز بطعمها الخطير، ونوافيكم طريقة عمل الكنافة بالقشطة.
طريقة عمل الكنافة بالقشطة
هناك الكثير من وصفات الكنافة والتي تتمتع كلها بطعم خطير للغاية، ومنها الكنافة بالقشطة، الكنافة العادية، الكنافة بالمانجو، الكنافة بالنوتيلا، وغيرها من الوصفات التي تتمتع بطعم رائع للغاية، وكل ربة منزل تختار الوصفة القريبة من قلب أفراد الأسرة، وتعد الكنافة بالقشطة هي التي اجتمعت العائلة عليها.
مكونات الكنافة بالقشطة
- نصف كيلو كنافة.
- كوب سمنة سايحة.
- نصف كوب سكر بودر.
- 2 كوب قطر بارد.
مكونات حشو الكنافة بالقشطة
- 2 كوب لبن.
- 3 ملاعق كبيرة نشا.
- 2 ملعقة كبيرة بودرة الكريم شانتيه.
- كوب قشطة بلدي.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
طريقة تحضير الكنافة بالقشطة
- في البداية نقوم بتحضير الحشو من خلال تذوب النشا في القليل من اللبن، ثم نضع باقي مقدار اللبن في وعاء ونضيف النشا إليه مع بودرة الكريم شانتيه، ويرفع الوعاء على النار ونقلب المكونات جيداً حتى يتكون خليط متماسك بعض الشيء، ويرفع الوعاء من على النار ونضيف القشطة البلدي ونقلب المكونات جيداً، ثم يترك الحشو جانباً ليبرد.
- في وعاء نقوم بخلط السمن مع الكنافة والسكر البودر جيداً، ولابد من دعك الكنافة بالسمن حتى تكون طرية.
- نحضر صينية ونضع بها نصف كمية الكنافة ونضغط عليها جيداً، ثم يسكب خليط القشطة ويفرد بالتساوي.
- ننزل بباقي مقدار الكنافة على المهلبية ونقوم بفرده برفق.
- يسكب القليل من السمن على وجه الكنافة، وندخلها الفرن حتى تتحمر جيداً.
- نخرج الكنافة من الفرن وتسقى بالشربات البارد على الفور، وتترك قليلاً لتبرد قم تقطع وتقدم بألف هنا.
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