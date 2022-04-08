طريقة عمل الكنافة بالقشطة في البيت على أصولها مثل الحلواني بالضبط

تعتبر الكنافة من أشهر أنواع الحلويات الشرقية والتي تمتلك شعبية كبيرة للغاية، والتي يفضلها الكثيرون عن غيرها من الحلويات المختلفة، والكنافة عرفت منذ سنوات بعيدة في الوطن العربي، وارتبطت بشكل كبير بشهر رمضان، والحلو من الوصفات الضرورية التي تقدم خلال شهر رمضان، والتي لا يمكن الاستغناء عنها واستبدالها بأي طبق أخر، فالحلويات من الأطباق المهمة ومن الضروري تناولها وقت الإفطار لأنها تعوض الجسم نسبة السكر التي يفقدها خلال ساعات الصيام، والبعض يفضلون الكنافة عن غيرها من الحلويات وتحديداً الكنافة بالقشطة التي تتميز بطعمها الخطير، ونوافيكم طريقة عمل الكنافة بالقشطة.

طريقة عمل الكنافة بالقشطة

هناك الكثير من وصفات الكنافة والتي تتمتع كلها بطعم خطير للغاية، ومنها الكنافة بالقشطة، الكنافة العادية، الكنافة بالمانجو، الكنافة بالنوتيلا، وغيرها من الوصفات التي تتمتع بطعم رائع للغاية، وكل ربة منزل تختار الوصفة القريبة من قلب أفراد الأسرة، وتعد الكنافة بالقشطة هي التي اجتمعت العائلة عليها.

مكونات الكنافة بالقشطة

نصف كيلو كنافة.

كوب سمنة سايحة.

نصف كوب سكر بودر.

2 كوب قطر بارد.

مكونات حشو الكنافة بالقشطة

2 كوب لبن.

3 ملاعق كبيرة نشا.

2 ملعقة كبيرة بودرة الكريم شانتيه.

كوب قشطة بلدي.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة تحضير الكنافة بالقشطة