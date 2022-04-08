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كيك الشاي من أحلي وألذ أنواع الحلويات والمخبوزات والمنتشرة والمشهورة في كل أرجاء البلاد العربية وخاصة في مصر بشكل كبير، والتي تتمتع بطعمها الشهي واللذيذ والمحبب لدي جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال والذين يقبلون على تناولها بشكل كبير، وهي أحد أهم الحلويات التي يتم عملها في شهر رمضان الكريم والتي يفضل تناولها بعد الإفطار بجانب كوب من الشاي أو العصير الطازج، كما يعتبر كيك الشاي أحلي أنواع الحلويات التي تعمل على إمداد الجسم الفوائد الغذائية والصحية الهامة والمفيدة للصحة العامة والجسم، والتي تساعد على إمداد الجسم بالطاقة والسعرات الحرارية العالية والتي يحتاجها الجسم والصحة أثناء الصيام، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية وبالمنزل لعمل أحلي وأطعم كيك الشاي. طريقة عمل كيك الشاي ومكوناته المكونات أربعة بيضات.

كوب من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الفانيليا السائلة.

كوب إلا ربع من الزبدة.

كوب من اللبن.

باكو بيكنج بودر.

دقيق الحلويات حسب الرغبة. طريقة التحضير قبل البدء في تحضير وعمل كيكة الشاي يجب علينا أن نشغل الفرن أولا علي درجة حرارة 180 درجة مئوية لكي تسخن جيدا.

يتم إحضار إناء ونضع به كوب من السكر ثم نضيف إليه كوب إلا ربع من الزبدة ويتم خفقهم بالمضرب الكهربائي جيدا لكي تصبح مثل الكريمة ثم نضيف إليه أربعة بيضات وملعقتان كبيرتان من الفانيليا السائلة ثم نقوم بإضافة كوب من اللبن ونقوم بضربهم جيدا بالمضرب الكهربائي علي سرعة هادئة.

وبعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق المنخول حسب الرغبة ونضيف إليه باكو من البيكنج بودر ثم نقوم بتقلبيهم بمعلقة سمن السيلكون وفي اتجاه واحد لكي يتداخل الدقيق مع الخليط تماما ويعطينا قوام متوسط.

نقون باحتضار صينية علي أي شكل من الأشكال المحببة ونقوم بدهنها بملعقة صغيرة من الزبدة ونضيف إليها رشه من الدقيق لعدم التصاق الكيك في الصينية ثم نقوم بصب هذا الخليط في الصينية ونقوم بإدخالها إلي الفرن.

وبعد ذلك نقوم بإخراج صينية الكيك من الفرن ونتركها لكي تبرد تماما.

ثم نضعها في طبق التقديم بعد أن نقطع كيكة الشاي علي شكل مربعات وتقدمينها لأسرتك بجانب كوب من اللبن، أو الشاي، أو النسكافية. عمر شويل - جدة أحلي كيك الشاي الشهي بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات الحلويات - ثقفني

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