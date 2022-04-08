طريقة عمل المكرونة البشاميل بالفراخ بصوص البشاميل الرهيب والطعم حكاية ألذ أكلة أقتصادية

تعد طريقة عمل المكرونة البشاميل بالفراخ والجبنه الموتزريلا من أكثر الوصفات التي يتم إعدادها خلال شهر رمضان المبارك، نظرا لما تتمتع به من طعم شهي بالإضافة إلى سهولة التحضير، كما تمثل تلك الاكلة وجبة متكاملة تحتوي على كافة العناصر الغذائية، بداية من البروتين المتمثل في الفراخ واللبن بالإضافة إلى الكربوهيدرات المتمثل في الدقيق والمكرونة.

طريقه عمل المكرونة البشاميل بالفراخ والموتزريلا

يمكن الاعتماد على هذه الأكلة كوجبة أساسية إلى جانب طبق من السلطة الخضراء، وبذلك يتم الحصول على وجبه تحتوي على المجموعات الغذائية السبع.

مكونات المكرونة البشاميل بالفراخ والموزاريلا

نصف كيلو من صدور الدجاج.

نصف كيلو من المكرونة.

بصل مفروم.

فلفل اسود.

بابريكا، ملح، كسبرة جافة.

بشاميل جاهز.

جبنة موزريلا.

صلصة.

طريقة عمل المكرونة البشاميل بالفراخ والموتزريلا