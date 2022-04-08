طريقة عمل المكرونة البشاميل بالفراخ بصوص البشاميل الرهيب والطعم حكاية ألذ أكلة أقتصادية

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تعد طريقة عمل المكرونة البشاميل بالفراخ والجبنه الموتزريلا من أكثر الوصفات التي يتم إعدادها خلال شهر رمضان المبارك، نظرا لما تتمتع به من طعم شهي بالإضافة إلى سهولة التحضير، كما تمثل تلك الاكلة وجبة متكاملة تحتوي على كافة العناصر الغذائية، بداية من البروتين المتمثل في الفراخ واللبن بالإضافة إلى الكربوهيدرات المتمثل في الدقيق والمكرونة.
طريقه عمل المكرونة البشاميل بالفراخ والموتزريلا
يمكن الاعتماد على هذه الأكلة كوجبة أساسية إلى جانب طبق من السلطة الخضراء، وبذلك يتم الحصول على وجبه تحتوي على المجموعات الغذائية السبع.
مكونات المكرونة البشاميل بالفراخ والموزاريلا
- نصف كيلو من صدور الدجاج.
- نصف كيلو من المكرونة.
- بصل مفروم.
- فلفل اسود.
- بابريكا، ملح، كسبرة جافة.
- بشاميل جاهز.
- جبنة موزريلا.
- صلصة.
طريقة عمل المكرونة البشاميل بالفراخ والموتزريلا
- تقطع صدور الدجاج إلى قطع صغيرة ثم توضع داخل وعاء مناسب مع قليل من الزيت النباتي.
- تقلب جيدا حتى تتلون ثم تضاف التوابل المختلفة من ملح وفلفل أسود وغيره حسب الرغبة.
- يضاف البصل المفروم إلى قطع الدجاج وتقلب كافة المكونات معا على النار، ثم ترفع جانبا قبل وصولها إلى مرحلة النضج.
- يتم تحضير البشاميل من خلال وضع كمية من الماء والحليب إلى كيس البشاميل الجاهز.
- يمكن وضع كمية من الدقيق في حال كان البشاميل خفيفا، ويترك هذا الأمر حسب الذوق الخاص لكل شخص.
- يتم سلق المكرونة داخل وعاء مناسب يحتوي على كمية من الماء المغلي، يضاف إليه الملح والفلفل الأسود مع قطرتين من الزيت.
- يتم إحضار صينية مناسبة ثم توضع كمية من البشاميل ثم توضع طبقة من المكرونه.
- توضع كمية من قطع الدجاج مع البصل ثم تضاف كمية صغيرة من الصلصة الحمراء.
- توضع الجبنة الموزاريلا فوق الطبقة السابقة ثم توضع المكرونة بالإضافة إلى كمية من الجبن.
- يتم إدخال الصينية داخل فرن تم تسخينه مسبقا بحيث توضع تحت الشواية حتى يحمر وجهها.
- ثم يتم إغلاق الشواية و توضع الصينية بالقرب من قاع الفرن وتترك لمدة حوالي 12 دقيقة ثم تخرج من الفرن.
- يجب الإنتظار حتى تهدأ حرارتها بعض الشيء ثم تقدم للأكل بجانب طبق من السلطه الخضراء.
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