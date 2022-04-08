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عمر شويل - جدة وصفة اليوم هي تحضير الكريم المذهل للتخلص من تجاعيد البشرة وإزالة الخطوط التعبيرية في وقت قصير جداً بوتوكس طبيعي للبشرة، إليكي سيدتي كريم القرنفل وورق الغار يزيل التجاعيد حول العينين الفم الجبهة والرقبة، يعمل على شد البشرة وأيضاً تفتيح البقع الداكنة والتصبغات كما يقاوم ظهور التجاعيد وبالتالي الحصول على بشرة صافية أصغر سناً.

الكريم المذهل للتخلص من تجاعيد البشرة

مكونات الوصفة الأولى :

ملعقة كبيرة من القرنفل.

4 ورقات من الغار.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من الجلسرين.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

أضف القرنفل وأوراق الغار في المطحنة الكهربائية ليتم طحنهم بشكل جيد، وبعد ذلك أضف المسحوق الناتج إلى قدر معدني مع إضافة الماء ثم ارفع القدر على النار ليتم غلي المكونات لمدة 10 دقائق، وبعد ذلك قم بتصفية المزيج ثم اتركه جانباً حتى يبرد ثم خذ مقدار 4 ملاعق كبيرة من المحلول الناتج وضفه في وعاء، ثم أضف إليه الجلسرين مع زيت الزيتون وجل الألوفيرا.

ثم امزج بشكل جيد حتى تندمج المكونات مع بعضها جيداً، وبعد ذلك افرغ الكريم الناتج في علبة زجاجية نظيفة ويبقى صالح للاستخدام لمدة 7 أيام، طبقيه على بشرة نظيفة من أسفل إلى أعلى ثم دلكي بشرتك حتى تمتص الكريم تماماً، وبعد ذلك رطبي بالكريم الليلي الخاص بك واتركيه حتى الصباح وفي الصباح اغسلي بشرتك جيداً، كرري تطبيق هذا الكريم يومياً للحصول على أفضل النتائج.

إزالة الخطوط التعبيرية في وقت قصير جداً

مكونات الوصفة الثانية :

الكمية المتبقية من محلول القرنفل وورق الغار.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من جل بذور الكتان.

كبسولة من فيتامين E.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

في قدر معدني أضف محلول القرنفل وورق الغار ثم أضف إليه النشا واخلط جيداً، ثم ضعه على الموقد مع التحريك دون توقف حتى يتم الحصول على كريم ثم افرغه في وعاء واتركه حتى يبرد، وبعد ذلك أضف إليه جل بذور الكتان وتمزج جيداً مع إضافة فيتامين E، ثم افرغ الخليط في علبة نظيفة ويبقى صالح للاستخدام لمدة 7 أيام، طبقيه على بشرة نظيفة على كامل بشرة الوجه والرقبة ثم اتركيه على بشرتك لمدة 30 دقيقة، وبعد ذلك اغسلي بشرتك بالماء وكرري تطبيق هذا الخليط يومياً وستحصلين على نتيجة جيدة من أول إستخدام.