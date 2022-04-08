أقوي كيراتين طبيعي سحري هيفرد الشعر الخشن والمجعد بكريم بانثينول المعجزة وهيبقي ناعم زي الهنود بأقل سعر وهتلاحظي النتيجة من أول مرة

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عمر شويل - جدة طريقة فرد الشعر الخشن بكريم بانثينول، كريم بانثينول من الكريمات التى تعمل على نعومة الشعر الخشن وتقلل هيشانه، كما أنه يفيد فى علاج تموجات الشعر وتعيد للشعر رونقه وجماله، ويعتبر كريم بانثينول من الكريمات الآمنة تماماً على الشعر، حيث أنه يتكون من مواد طبيعية لا تؤذي فروة الرأس بل العكس فهو لطيف جداً على الشعر، وسوف نعرض فى هذا المقال طريقة فرد الشعر بكريم بانثينول.

طريقة فرد الشعر الخشن بكريم بانثينول

يعتبر الشعر الناعم حلم كل السيدات لما له من مظهر جميل وجاذبية، ويعد كريم بانثينول من أهم الكريمات التى تعمل على نعومة الشعر وجعله انسيابيا المظهر، كما أنه يفيد فى علاج تقصف الشعر، كما أنه يقوى بصيلات الشعر وبالتالى يزيد من كثافته ونموه مما يجعل الشعر أكثر إطالة، ويعد كريم بانثينول من الكريمات الخفيفة التى لا تحتوى على مواد كيميائية تضر من بصيلات الشعر بعكس الطرق المستخدمة فى فرد الشعر، فهى تؤدى إلى سقوط الشعر و تدمير بصيلات الشعر، ويعتبر كريم بانثينول من أهم الكريمات التى تدخل فى وصفات فرد الشعر وجعله أكثر نعومة وجاذبية. الشعر الخشن وفرد تموجاته من أكثر المشاكل التى نعانى منها ونرغب فى الحصول على شعر ناعم الملمس وجذاب، ومن أكثر الكريمات التى تفيد فى نعومة الشعر وجعله أكثر نعومة وجاذبية هو كريم بانثينول، لاحتوائه على مواد تعمل على فرد تموجات الشعر، كما أنه يعيد للشعر المظهر الصحى، وسوف نقدم لكى عزيزتى وصفة سحرية لفرد الشعر بكريم بانثينول.

وصفة لفرد الشعر الخشن بكريم بانثينول

المكونات

كريم بانثينول.

ربع كوب زيت زيتون.

2 كبسوله من فيتامين ه.

تحضير وصفة لفرد الشعر الخشن بكريم بانثينول

نحضر بوله ونضع بداخلها كريم بانثينول وزيت الزيتون ونفرغ كبسولات فيتامين ه. نقوم بتسريح الشعر جيداً بواسطة الفرشاة لفرد كل موجات الشعر. نقلب الكريم مع الزيت وفيتامين ه جيداً حتى تتجانس المكونات جميعاً. نأخذ الخليط ونضعه على الشعر الجاف النظيف ونفرده على جميع بصيلات الشعر والأطراف. نترك هذه الوصفة لمدة ساعة كاملة حتى يتغلغل كل بصيلات الشعر. نقوم بوضع بونيه الشعر لتغطية فروه الرأس حتى نستفيد من مكونات الوصفة. نقوم بتسريح الشعر اولا قبل غسله وفرده بالمشط. نغسل الشعر جيداً بالماء الدافئ، ثم الماء والشامبو. نكرر هذه الوصفة مرة أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج. هذه الوصفة تتكون من خليط يساعد على تنعيم الشعر الخشن وتقويته لاحتوائها على زيت الزيتون الذي يعمل على تقويه الشعر ونعومته وعدم هيشانه، كما تحتوى على فيتامين ه الذي يعمل على إعادة صحة الشعر وتنعيم وفرد موجات الشعر الخشن.

وصفه كريم البانثينول لفرد الشعر كالحرير

المكونات

انبوبه مريم بانثيتول كبيرة .

وملعقة من زبده الشيا الأصلي.

ملعقة من زيت جوز الهند.

وملعقة صغيرة من زيت السمسم.

ملعقة من زيت الأرغان.

وملعقة من زيت اللوز الحلو.

طريقة الاستخدام والتحضير

نحضر وعاء كبير فارغ ونقوم بوضع المكونات مثل كريم البانثينول ونضيف زبده الشيا ونخلطهم جيداً ثم نضيف زيت اللوز الحلو ونضيف وزيت جوز الهند، ثم نقوم بصي زيت السمسم وزيت الأرغان ونقلب المكونات مع بعضها جيدا حتى تتجانس ويصبح قوامها كريمي. نقوم بتقسيم الشعر إلي أربع أجزاء ونقوم بترطيب الشعر من الجذور حتى الأطراف ونبعد من فروة الرأس، ونتركه على الشعر المغطي لمدة يوم كامل. بعد مرور المدة نقوم بغسل الشعر بالشامبو المناسب للشعر ونقوم بتركه حتى يجف وبعدها نقوم بوضع القليل من كريم بانثيتول ع يدينا ونقوم بدهن السعر ونسرحه ونقوم بقلبه الي الطاقيه أو الدوامه وايضا يمكن عمله كعكتين لمدة يوم كامل وفي الصباح سوف تلاحظين الفرق. نقوم بتكرار هذه الوصفه مره كل أسبوع للحصول على نتيجة سريعه.

وصفة البانثينول وزيت جوز الهند لتنعيم الشعر

المكونات

علب واحدة من كريم البانثينول.

4 ملاعق كبار من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والأستخدام:

نحضر علبة فارغة ونقوم بوضع أنبوبة كريم البانثينول ونقوم بوضع زيت جوز الهند الخام ونخلطهم مع بعض جيداً. نقوم بتقسيم الشعر إلي جزئين ونمشط كل جزء جيداً ونقوم بعدها بدهن الشعر من الجذور حتى الأطراف. نستمر بوضع الخلطة هذه على الشعر مره في الأسبوع لمدة شهر كامل.

فوائد كريم البانثينول لفرد الشعر كالحرير

يعتبر كريم البانثينول له العديد من الفوائد المهمه للشعر، فهو فرد قوي للشعر الخشن والمجعد وفي هذه الفقرة سوف نتعرف على فوائد البانثينول السحري لفرد الشعر.

يساعد في ترطيب الشعر بشكل قوي.

يعالج الشعر المقصف ويقضي على الهيشان.

يقلل من نسبة تساقط الشعر.

يساعد في منو شعر جديد.

يقوم بفرد الشعر الخشن بطريقة سريعة.

فوائد كريم البانثينول للبشرة

يعالج كريم بانثينول جكة الجلد.

يساعد كريم بانثينول في تقوية الأظافر.

يدخل في علاج الهالات السوداء بشكل قوي.

يقلل من ظهور علامات التقدم في السن.

يمكن وضع القليل من كريم بانثينول على الشفاه لعلاج تشققه في فصل الشتاء.

يساعد تفتيح الأماكن الحساسة بشكل ملحوظ وسريع.

يقوم بتفتيح القدمين والكوعين ومفاصل الأيد والرجل.

يعالج تشقق القدمين في يومان فقط.

أستخدم كريم البانثينول لفرد شعر الأطفال الخشن والمجعد

يمكن أن نستخدم كريم بانثيتول لشعر الأطفال الخشن والمجعد مثل شعر الكبار لأنه لا يضر الشعر بل يساعد في تنعيم. الشعر الخشن والمجعد ويعالج حكه الجلد والتهابات فروة الرأس الناتجة عن القشرة، ونستخدم هذا الكريم للأطفال عن طريق وضعه في علبه الشامبو أو عن طريق وضعه في علبه البالسم وهذه الطريقة ممتازة للأطفال.

وصفة كريم البانثينول وزيت الزيتون لتنعيم الشعر الخشن

تعد هذه الوصفة من أفضل الوصفات المستخدمة في تنعيم الشعر الخشن والمجعد وهذه الوصفة ليس بها أي ضرر على شعر الأطفال أو الكبار وهي تتكون هذه الوصفة من بعض المكونات البسيطة وهي:

ملعقتان كبار من زيت الزيتون.

أنبوبه واحدة من كريم البانثينول.

طريقة الأستخدام

نحضر علبة فارغة ونقوم بوضع كريم البانثينول ونضيف إليه زيت الزيتون الأصلي، ونخلطهم مع بعض جيداً حتى تصبح المكونات متجانسة. نقوم بتقسيم الشعر الي أجزاء حتى يتم دهن الوصفة من الجذور حتى الأطراف. نترك الوصفة على الشعر طول الليل وبعدها في الصباح يتم غسلة الماء الفاتر والشامبو الخاص. بعد غسل الشعر يتم تركه حتى يجف قليلاً وبعدها يتم دهنه بكريم البانثينول فقط. تكرر هذه الوصفة مرتين في اأسبوع للحصول على نتيجة جيدة وسعر ناعم كالحرير.

زبده الشيا وكريم البانثينول لفرد الشعر الخشن والمجعد

وتعتبر هذه الوصفه من افضل الوصفات التي تعالج تقصف الشعر وتقضي على الهيشان وتنعيمه في وقت قصير لان زبده الشيا تحتوي على مكونات قوية التي تساعد في تطويل الشعر وتكثيفه وتجعله ناعم حرير مثل شعر الهنود وفي الفقرة التالية سوف نقدم المكونات.

المكونات

3 ملاعق كبيرة من زبده الشيا.

ملعقتان من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من زيت الارجان.

ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

علبة واحدة من كريم البانثينول.

طريقه الاستخدام

تضاف جميع المكونات مع بعض ونخلطهم جيداً حتى تصبح القوام كريمي ونقوم بتركه لمدة ١٠ دقائق. نقوم بتقسيم الشعر الخشن الي ٨ اجزاء حتى يتم وضع الخليط على كل جزء ويتم تغطيه الشعر بالبونيه البلاستك ونتركه لمدة ٥ ساعات فقط. وبعد مرور المدة نقوم بغسل الشعر بالشامبو المناسب وبعدها يتم دهن الشعر بكريم البانثينول فقط ونقوم بعمل كعكتين أو طقية او عموامه وهذه تساعد على فرد الشعر من اول مره.

وصفة فرد الشعر الخشن بالفازلين وكريم بانثيتول

المكونات

علبه فارغة.

انبوبه واحدة من كريم البانثينول.

٤ ملاعق كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند الاصلي.

طريقة التحضير بالخطوات