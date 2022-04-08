وصفة سحرية لتبييض و شد البشرة وعلاج التصبغات التجاعيد و اثار الحبوب خلال 3 أيام

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عمر شويل - جدة وصفة سحرية لتبييض و شد البشرة وعلاج التصبغات التجاعيد و أثار الحبوب خلال 3 أيام، وضعت ثمرة الطماطم على بشرتي وذهلت من النتيجة، وهذا ما دفعنا إلى تقديم وصفة اليوم المذهلة و التي تعتمد على ثمرة الطماطم و تعمل على تبييض البشرة بشكل فعال، وصفة اليوم تمكنك من الحصول على بشرة متوهجة خالية من التجاعيد و البقع الداكنة وآثار الحبوب.

وصفة سحرية لتبييض و شد البشرة

ضعي ثمرة الطماطم على بشرتك و شاهدي تأثيرها السحري، في غضون يومين فقط نحصل على بشرة زجاجية مرئية، كل ما نحتاج إليه لكي نتمكن من تحضير هذه الوصفة هي حبة من الطماطم، حيث تحتوي الطماطم على العديد من الفيتامينات و مضادات الأكسدة، كما تعمل على شد الجلد و إزالة التصبغ والبقع الداكنة، يتم بشر الطماطم ثم تصفيته من الطماطم المبشور في مصفاة حتى يتم الحصول على سائل الطماطم، ثم الاحتفاظ بالطماطم المتبقية لعمل مقشر للجلد.

تحضير غسول البشرة الطبيعي

يتم وضع ملعقتين كبيرتين من عصير الطماطم في وعاء، ثم يتم إضافة ملعقتين كبيرتين من الحليب ويتم خلط المكونين جيداً، ثم يتم غمس قطعة من القطن جيداً في هذا المستحضر، و إغسلي بشرتك بها بحركة دائرية ثم يتم غسل البشرة بالماء الدافئ واستخدمي هذا الغسول يومياً كل صباح، ويمكنك الإحتفاظ بباقي المستحضر في الثلاجة لاستخدامه في وقت لاحق.

تحضير مقشر البشرة الطبيعي

لتحضير مقشر البشرة كل ما عليك هو وضع بقايا الطماطم وهو القشر المتبقي من عملية التصفية في وعاء، ثم يتم إضافة ملعقة كبيرة من الحليب و الخلط جيداً بين معجون الطماطم و الحليب، ثم يتم إضافة القليل من عصير الطماطم على الخليط و الخلط جيداً مرة أخرى، وضعي هذا المقشر على الوجه و الرقبة، ودلكي بشرتك بحركة دائرية لطيفة، وذلك لإزالة خلايا الجلد الميت ثم يتم غسل البشرة بالماء الدافئ، يتم تكرار استخدام هذا المقشر على البشرة مرتين إسبوعياً.

تحضير قناع البشرة طبيعياً

يتم وضع ملعقتين كبيرتين من عصير الطماطم في وعاء ثم إضافة ملعقتين من الحليب و الدمج جيداً، ثم يتم إضافة ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض ثم إضافة ملعقة صغيرة من عسل النحل ويتم الدمج جيداً حتى الحصول على الحصول على قوام كريمي، يتم تطبيق القناع على الوجه و الرقبة و يمكنك تطبيقها حول العين، ثم تركه لمدة 20 دقيقة و غسل البشرة بالماء الدافئ أولاً ثم الماء البارد.