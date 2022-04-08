أعملي الكريم كراميل على أصوله بطريقة سهلة وبقوام مظبوط أحلي من الجاهز

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يعد الكريم كراميل من الحلويات العربية المحببة لدى الكبار والصغار، فهو يعد من الحلويات السهلة فى تحضيرها التى تفضل ربات البيوت تحضيرها دائما، ويمكن تقديمه باكثر من طعم مختلف ويمكن ايضا استخدامه فى صنع الكثير من الحلويات الاخرى، واليوم نقدم لكم طريقة عمل الكريم كراميل. مكونات الكريم كراميل ٢باكو من بودرة الكريم كراميل الجاهزه.

٤ أكواب من الحليب الدافئ.

سكر حسب الرغبة. طريقة عمل الكريم كراميل فى قدر عميق على نار هادئة نضع الحليب مع بودرة الكريم كراميل.

نقلب جيدا حتى يتم ذوبان الكريم كراميل تماما.

نضيف اليهم السكر حسب الرغبة مع التقليب المستمر حتى لا يتكتل.

عند الحصول على القوام المطلوب يرفع من على النار.

نضع الكراميل الجاهز فى القالب ثم نضع الكريم كراميل فى القالب.

يترك حتى يبرد تماما ثم يدخل فى الثلاجه لمدة ساعتين على الأقل حتى يتماسك تماما.

نخرج الكريم كراميل من الثلاجة ويقلب فى وعاء التقديم.

يقدم الكريم كراميل باردا ويمكن تزينه بقليل من عين الجمل المجروش. كيك طبقات الكريم كراميل المكونات ٣باكو من بودرة الكريم كراميل الجاهزه.

٦اكواب من الحليب الدافئ.

ملعقة من الكاكاو المحلى.

معلقة من النسكافيه سريع الذوبان.

سكر حسب الرغبه. الطريقة فى وعاء عميق نضع ٢كوب من الحليب مع باكو من بودرة الكريم كراميل ونقلب جيدا.

ثم نضيف اليه السكر ونستمر فى التقليب حتى نحصل على القوام المطلوب.

نحضر قالب عميق ونضع فيه الكراميل ونفرده على الجوانب جيدا.

نسكب الكريم كراميل فى القالب ونتركه حتى يبرد تماما.

ندخل الكريم كراميل فى الفريزر حتى يتماسك جيدا.

نحضر اناء اخر ونضع فيه ٢كوب من الحليب مع معلقة من الكاكاو المحلى ونقلب حتى الذوبان.

نضيف إليهم بودرة الكريم كراميل والسكر ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس.

عند الحصول على القوام المطلوب نرفع الكريم كراميل من على النار ويترك حتى يبرد تماما.

نخرج الكريم كراميل من الفريزر ونضيف اليه كريم كراميل الكاكاو وندخله الفريزر مرة اخرى.

نتركه فى الفريزر حتى يتماسك ثم نقوم بتحضير الطبقة الثالثة والاخيرة من كيك الكريم كراميل.

نضع الحليب من النسكافية والسكر ونقلب جيدا حتى الذوبان.

يرفع على نار متوسطة ثم نضيف اليه بودرة الكريم كراميل مع الاستمرار فى التقليب حتى لا يتكاتل.

عند الحصول على القوام المطلوب يرفع من النار ويترك حتى يبرد.

ثم نخرج قالب الكريم كراميل من الفريزر ونضيف اليه الطبقة الاخيرة من كريم كراميل النسكافيه.

ندخل الكريم شانتية فى الثلاجة ويترك لمدة ساعتين تقريبا على الاقل حتى يتماسك ويصبح جاهز للتقديم.

نخرج الكريم كراميل من الثلاجة ويقلب على سرفيس التقديم.

يقطع على شكل مثلثات ويزين بصوص الكراميل او الشيكولاته. عمر شويل - جدة أعملي الكريم كراميل على أصوله بطريقة سهلة وبقوام مظبوط أحلي من الجاهز - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أعملي الكريم كراميل على أصوله بطريقة سهلة وبقوام مظبوط أحلي من الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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