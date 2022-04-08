موت محقق.. لمرضي السكري هذه البهارات في مطبخك قاتلة قد تنهي حياتك بشكل مفاجئ بدون أي اعراض جانبية تعرف عليها فورا

ستخدم البهارات في تجهيز الطعام حيث يتم وضعها على الطعام لأعطاء نكهة مميزة حيث لا يمكن الاستغناء عن هذه البهارات ولكن توجد أنواع من البهارات عند الفرط في استخدامها تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ويمكن أن تسبب الوفاة هذه البهارات هي الملح والشطة والكركم فهذه البهارات من البهارات المهمة جدا في حياتنا حيث يعطي نكهة مميزة إلى الطعام والشطة هي من التوابل الحارة التي تعطي نكهة الحار إلى الطعام والكركم يمنحنا اللون المميز للطعام وهو الأصفر إلى جانب النكهة وسوف نوضح أضرار هذه البهارات من خلال هذا المقال.

أضرار البهارات الملح والشطة والكركم الزنجبيل

عندما نذكر اسم هذه البهارات نجد أنها مهمة جدا في حياتنا فلا يمكن أن نعد الطعام بدونها ولكن يوجد كثير من الأضرار لها عند الأفراط بها ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة سوف نوضح أضرارها من خلال النقاط التالية..

تعمل على رفع مستوى ضغط الدم.

يقوم الملح برفع مستوى الصوديوم مما يؤدي إلى احتباس الماء في الجسم ويؤدي إلى تورم الجسم إلى جانب زيادة نسبة الأملاح في الجسم والحصوات الخاصة بالكلى.

لمن يعاني من ارتفاع الضغط يجب عدم استخدام الشطة لأنها ترفع الضغط.

الكركم: يعمل على رفع مستوى الضغط ويتعارض مع ادية انخفاض الضغط إذا تم تناولهم معا.

الزنجبيل: يتعارض مع أدوية الضغط أيضا ويعمل على خفض مستوى الضغط لذلك يجب الحذر في عدم الاكثار من هذه التوابل والحد منها.

التوابل الأخرى المستخدمة في المنزل

الفلفل الحار: هو من أنواع البهارات التي تستخدم في المنزل للأطعمة وتعطي نكهة مميزة وطعم متميز لذلك يجب عدم الاستغناء عنه.

الكمون: هو من أنواع التوابل الذي يتميز بنكهة مميزة ويعرف بمدى فوائده العديدة واحتوائه على المعادن والفيتامينات ويكون اكثر استخداما في تتبيل الأسماك.

الكزبرة الناشفة: هي من التوابل المميزة وتعطي نكهة مميزة إلى الأطعمة وخاصة عند استخدامها لطش الملوخية لتجعلها لذيذة جدا.

البابريكا: تستخدم في أعداد الطعام وتتميز بلونها الأحمر حيث تعطي الأطعمة لون ونكهة مميزة وتستخدم كبهار للدجاج وأنواع الشوربة.

طرق الوقاية من مرضي السكري

يمكن الوقاية من مرض السكري بصورة كبيرة جدا عن طريق ممارسة الرياضة بشكل فوري وسليم ومنتظم وايضا تناول الفواكه والخضروات الطازجة وابتعدي عن السكريات بنسبة كبيرة وحماية نفسك من التدخين وايضا يحق عليكي أن تقومي بالابتعاد عن الحبوب المخمرة حيث أنها تعمل على حدوث مشاكل لمرضي السكري كما يجب تناول المشروبات الصحية والعصائر التي تحوي على نسبة عالية من اوميجا ٣ حيث أنها