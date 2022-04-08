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بعض الفتيات في أول أيام الزوجية لا تجيد عمل بعض المأكولات ومنها الطواجن سوف نقوم بالتحدث عن طاجن البامية لإعداده بكل سهولة، حيث تعد البامية من الخضروات الخفيفة واللذيذة التى تفضلها بعض الأمهات أثناء التحضير حيث الطعم الرائع والرائحة المميزة، يمكن تحضير طاجن البامية باللحم المفروم أو المكعبات لكى تصبح كوجبة غذائية متكاملة، ويعطى الطاجن أيضا طعم شهى ولذيذ، اليكم طريقة عمل طاجن البامية باللحم في الفرن. مكونات طاجن البامية في الفرن نصف كيلو من البامية متوسطة الحجم.

نصف كيلو من اللحم المكعبات.

٢ ملعقة من صلصة الطماطم.

نصف كيلو من عصير الطماطم.

٢ بصل مقطع.

واحد فلفل اخضر رومى.

واحد فلفل اخضر حار.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من البهارات.

ثوم مفروم.

سمن.

كزبرة جافة.

ورق لورا.

ماء ساخن. طريقة عمل طاجن البامية في الفرن نقوم بتحضير وعاء ونضع به ملعقة من السمن ونضع اللحم ونقلب اللحم حتى تاخذ لون بنى.

نستمر في التقليب ثم نضع البصل ونقلب مع اللحم ومعه ورق اللورا ثم نضيف نصف كوب من الماء الساخن ونقلب ونغلق الوعاء ونتركها لكى تنضج كلما نقصت الماء نضيف غيرها حتى تمام تسوية اللحم.

نضيف بعد ذلك صلصة وعصير الطماطم ونقلب ثم نضيف الملح والفلفل الاسود والبهارات ونقلب.

نقوم بإحضار البامية ونقوم بغسلها جيدا ثم نقوم بإزالة الرأس منها بعد غسلها ثم نقوم بإضافتها على الصلصة باللحم ونقلب بالملعقة.

نقوم بإحضار الطاجن ويدهن بقليل من السمن ثم نضيف مكونات البامية في الطاجن ونقوم بتسخين الفرن.

ثم نحضر التقلية في مقلاة صغيرة نضع ملعقة من السمن وعليها الثوم المفروم والكزبرة الجافة وترفع على النار وتترك حتى يحمر الثوم وتوضع على طاجن البامية ويوضع ثمرة الفلفل الحار به شقوق من المنتصف ويوضع أعلى الطاجن ثم ندخل الطاجن الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تمام النضج ويأخذ الوجه اللون المحمر.

يخرج من الفرن ويترك حتى يهدأ قبل التقديم ويوضع طاجن البامية في منتصف المائدة بجانب الارز الابيض والخبز البلدى و الباذنجان المخلل المتبل بالثوم. عمر شويل - جدة طاجن العزومات في رمضان أعملي طاجن البامية في الفرن على الطريقة المصرية بطعم وريحة تجنن - ثقفني

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