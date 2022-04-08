طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل في الفرن بخلطة لذيذة وبطعم أول مرة تاكليه

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يعد الدجاج كوجبة رئيسية على المائدة بجانب الخضروات او المكرونة او المحاشى، فهو يقدم باكثر من طريقة مختلفه منا من يفضلة مشوى او مقلى ومنا من يفضله مع البصل او صوص الكارى، ويمكن ايضا تحضيرة بحشوة الارز او الفريك على حسب الرغبه في الطعم، لذلك اليوم نقدم لكم طريقة تحضير طاجن الدجاج بالبصل بأسهل طريقة. مكونات طاجن الدجاج بالبصل فرخة متوسطة الحجم مقطعة الى ٨قطع.

٣ حبات كبيرة من البصل.

معلقة صغيرة من بهارات الدجاج.

معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

معلقة صغيرة من الملح.

معلقة صغيرة من الكاري.

٢فص حبهان مع ورق اللورا.

٣معالق كبيرة من الزبدة.

شرائح الفلفل الألوان.

كوب من الماء الدافئ. طريقة تحضير طاجن الدجاج بالبصل نقوم بغسل الدجاج بالماء والملح والدقيق ونصفيه جيدا من الماء.

ينظف البصل ويقشر ويقطع الى شرائح سميكة.

نضع طاسة غير لاصقة على نار متوسطة ونضع فيها الزبدة ونقوم بتسخينها جيدا.

نضع قطع الدجاج مع الزبدة ونقوم بتشويح الدجاج على الوجهين.

نضف اليهم ورق اللورا والحبهان مما يعطيها مذاق ورائحة طيبة.

نرفع الدجاج من الطاسة الى الطاجن ونقوم باضافة البصل فى الطاسة مكان الدجاج ونقلب جيدا.

عند تشويح البصل نضيف اليه شرائح الفلفل الالوان.

نضع الملح والفلفل والبهارات والكارى مع البصل ونخلط المكونات جيدا حتى تتجانس مع بعضها.

نضف اليهم الماء ونتركهم حتى الغليان.

نأخذ هذا الخليط ونقوم بوضعه على الدجاج فى الطاجن.

ثم نقوم بتغطية الطاجن بورق الفويل وندخله فى الفرن على درجة حرارة عاليه لمدة ساعه.

نرفع غطاء الفويل من على الطاجن ونتركه حتى يحمر وجهه.

نخرج الطاجن من الفرن ويقدم ساخن مع الارز الابيض والسلطة الخضراء. طريقة عمل الأرز الأبيض المكونات ٢كوب من الأرز.

٢ونصف كوب من الماء المغلى.

٢معلقة كبيرة من الزبدة.

معلقه كبيرة من الزيت النباتى.

معلقة صغيرة من الملح. الطريقة فى وعاء عميق على النار نضع الزبدة والزيت مع الارز ونقوم بتشويح الارز جيدا.

نضف اليه الملح ونقلب جيدا.

نضع على الارز الماء المغلى ونقوم بتغطيته حتى يتشرب من الماء تماما.

نقوم بتقليب الأرز وتهدئة النار وتركه لمدة نصف ساعه تقريبا حتى يتم تسويته.

يفرغ الارز فى سرفيس التقديم ويقدم معه طاجن الدجاج بالبصل. عمر شويل - جدة طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل في الفرن بخلطة لذيذة وبطعم أول مرة تاكليه - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل في الفرن بخلطة لذيذة وبطعم أول مرة تاكليه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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