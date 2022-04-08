نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تدميس الفول في البيت بخطوات سهلة وبكل أسراره وتكاته وبطعم طري زي الزبدة في المقال التالي
الفول من الأكلات الشعبية المحببة لدى جميع أفراد الأسرة، حيث أنه من الأطعمة المحببة على الإفطار، لما له من طعم ومذاق ورائحه رائعه، كما يقدم الفول فى سحور رمضان الكريم، فعند تناوله فى السحور سوف يقلل من الشعور بالجوع طوال صيام رمضان، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتى طريقة تحضير تدميس الفول بطريقة تسهل عليكى تدميسه فى المنزل، يعد تدميس الفول من الوصفات السهلة في التحضير، حيث أن طريقة إعداده سهلة وبسيطة ولا تستدعى أن نقوم بشرائه جاهزاً من المحلات، كما أن إعداد الفول فى المنزل له طعم خاص ومختلف والذ من الفول الجاهز.
مكونات عمل الفول المدمس في المنزل
- كيلو فول من العطار.
- بصلة مقطعة أربع قطع.
- جزر مقطعه شرائح.
- طماطم مقطعة.
- كركم.
- كوب صغير عدس اصفر.
- ليمونة مقطعة.
طريقة عمل الفول المدمس في المنزل
- نحضر بولة كبيرة ونضع بداخلها ماء ونقوم بنقع الفول بعد غسله جيداً من الشوائب فى الماء لمدة ليلة حتى يسهل علينا طهيه.
- نقوم بغسل الطماطم والجزر و نقطعهم، و نغسل العدس الأصفر جيداً.
- بعد أن قومنا بنقع الفول، نحضر دماسة الفول ونضع بداخلها الفول والجزر المقطع والطماطم والبصل والكركم والعدس والليمون ونضع من فوقهم ماء مغلى، ونرفع دماسة الفول على النار.
- نترك دماسه الفول على النار لمدة ثلاثة ساعات حتى تمام النضج، ونضيف الماء الساخن أثناء نضج الفول إذا قل.
- بعد تسوية الفول، نقوم برفع الدماسة من على النار ونتركها تبرد.
- نضع الفول بجميع المكونات ماعدا الليمون داخل الخلاط الكهربائي، ثم نخلطهم جيداً حتى يصبح الفول مهروس.
- نقوم بوضع الفول فى علبة نظيفة ومحكمة فى الفريزر، ونستخدمه حسب الحاجة.
مكونات إعداد طبق الفول بالبيض
- أربع معالق فول كبيرة من الفول.
- معلقة سمن بلدى كبيرة.
- 2 بيضة.
- فلفل أسود.
- ملح.
- نحضر إناء ونضع بداخله السمن ونقوم برفعه على النار حتى يذاب، نقوم بوضع الفول والملح ونقلبه فى السمن.
- نحضر بولة صغيرة ونضع بداخله البيض والفلفل الأسود ونخفق جيداً.
- نضع البيض على الفول ونقلب حتى ينضج البيض مع الفول.
- نسكب الفول بالبيض فى وعاء كبير ويقدم فى السحور وبالهنا والشفا.
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