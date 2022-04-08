اصنعي كريم الأرز والحليب الكريم السحري لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد

كريم الأرز والحليب ، كريم سحري يتم تحضيره بالمنزل من خلال مكونات طبيعية جداً وآمنة جداً على البشرة، تساعد مكونات هذا الكريم على تفتيح البشرة وإزالة التصبغات التي تظهر على البشرة بسبب تعرض البشرة للعوامل البيئية التي تؤثر عليها مثل أشعة الشمس والأتربة التي نتعرض لها بشكل يومي، لذلك يلزمنا يومياً كريم مرطب للبشرة يساعد في إعادة نضارة البشرة والتخلص من مشاكلها التي تسبب الازعاج للكثير من الأشخاص، ويعتبر هذا الكريم من أنسب الكريمات التي تساعد على تفتيح البشرة بشكل ملحوظ نظراً لاحتوائه على الأرز الذي من أكثر المكونات التي تدخل في عمل الكثير من مستحضرات التجميل الخاصة للعناية بالبشرة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرم طريقة عمل كريم الأرز والحليب بطريقة سهلة وبسيطة.

مكونات عمل كريم الأرز والحليب بالمنزل

يتكون الكريم من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

كوب من الأرز الأبيض.

2 كوب من الماء المغلي الساخن.

كوب من الحليب الساخن.

عصير نصف ليمونة.

2 ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

ثلاث ملاعق من الجليسرين.

ثلاث ملاعق من جل الصبار.

2 كبسولة من الفيتامينE.

طريقة التحضير

يتم تحضير كريم الأرز والحليب بخطوات سهلة داخل المنزل وهي كما يلي:ـ

في طبق كبير نضيف الأرز ثم نضيف إليه 2 كوب من الماء الساخن. ثم نضيف كوب من الحليب الساخن ونقلب المكونات جيداً. نغطي الخليط بكيس بلاستيك ويترك الخليط منقوع لمدة 12 ساعة في درجة حرارة الغرفة في مكان دافئ. بعد مرور المدة نقوم بوضع الخليط في الخلاط الكهربائي، ثم نخلط المكونات جيداً حتي يصبح لدينا خليط ناعم جداً. ثم نقوم بتصفية الخليط باستخدام مصفاة أو شاش نظيف نضع الخليط السائل في طبق ثم نضيف إليه عصير نصف ليمونة ونمزج المكونات جيداً. ثم نضع الخليط في وعاء قابل للطهي ثم يوضع على نار هادئة مع التقليب المستمر حتي يصبح الخليط بقوام كريمي. نسكب الخليط في طبق آخر ثم نضيف إليه 2 ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو. ثم نفرغ إليه محتوي 2 كبسولة من الفيتامين E وثلاث ملاعق من الجليسرين ثم نمزج المكونات جيداً. نضيف ثلاث ملاعق كبيرة من جل الأولوفيرا(الصبار) ونمزج الخليط جيداً حتي يتجانس تماماً. ثم نسكب الخليط في عبوة فارغة ونظيفة ثم يحكم غلقه جيداً ثم يحفظ داخل الثلاجة لمدة أسبوعين.

طريقة استخدام الكريم