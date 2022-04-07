طريقة عمل حلوي رموش الست بجوز الهند في المنزل أحلي من الجاهزة

طريقة عمل حلوي رموش الست، هي نوع من الحلويات المعروفة عند الكثير من الناس في مختلف الدول وتتمتع باسمها المميز وطعمها الحلو اللذيذ ونحن في شهر رمضان دائماً ما نقدم عدد من الوصفات المختلفة لأنواع الحلويات مثل بلح الشام ومثل الكنافة ومثل القطايف وغيرها ودائماً ما نبحث عن التنويع في الوصفات المقدمة لهذا سنطلعكم في هذا المقال على طريقة عمل حلوي رموش الست بجوز الهند.

طريقة عمل حلوي رموش الست بجوز الهند أحلي من المحلات الجاهزة

هي واحدة من الحلويات التي لا تعلم الكثير من الأمهات أنها سهلة وسريعة التحضير لذلك دائماً ما يقومون بشرائه جاهزة من محلات الحلويات ولكن من خلال هذه الوصفة ستتعرفين على طريقة تحضيرها في المنزل ولا يمكنك شرائها بعد الآن.

المكونات

كوب من الدقيق.

ربع كوب من السميد.

نصف كوب من الزبدة.

ربع كوب من جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر البودر.

بيضة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشه من الملح.

فستق مجروش للتزيين.

طريقة التحضير