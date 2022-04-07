أسهل طريقة لعمل خلية النحل بالكنافة في المنزل بطعم أحلي من الجاهز

تبقي دائماُ خلية النحل بالكنافة ، هي الوصفة الأطيب والأشهى علي الإطلاق، هي واحدة من الحلويات الشعبية وخاصة في دول الخليج العربي، وهي نوع من الحلويات الخفيفة الحلو ولقد سميت بهذا الاسم لشكلها المميز والسهل، هي من الحلويات المحببة لدي الكبار والصغار لأن مذاقها لذيذ ومختلف عن باقي الحلويات التقليدية، فهي حلوى بسيطة وسهلة وغير مكلفة ولها طعم مميز جداً، لها أيضاً شكل جذاب ورائع مما يجعل الأطفال يقبلون علي تناولها، وهي من المعجنات السهلة والطرية التي تتمتع بطعم شهي لا يقاوم، تبحث دائماً الأمهات علي التجديد في الحلويات، لذا سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل خلية النحل بالكنافة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات عمل خلية النحل بالكنافة

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي أبسط المقادير لعمل هذه الحلوى اللذيذة وهي كالتالي:-

كوب من الماء الدافئ.

كوب من الزيت النباتي.

فنجان سكر.

فنجان حليب بودرة.

معلقة كبيرة من الخميرة.

رشة من الملح.

الحشو:-

جبن كيري.

للتغميس:-

حليب سائل.

كنافة مفرومة.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال السطور الأتية خطوات تحضير خلية النحل بالكنافة في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-

نقوم بخلط كل المقادير بدون الدقيق بالمضرب اليدوي، ثم نضيف الدقيق بالتدريج ونعجن لحد ما تتكون معنا عجينة طرية. ثم ندهن وجه العجينة بزيت ونتركها تتخمر في مكان دافئ لمدة ساعة، بعد ذلك نشكلها كرة صغيرة الحجم ثم نحشيها بالجبن. بعد ذلك نغمسها بحليب السائل ثم بالكنافة، ونصفها علي شكل هلال وندخلها فرن مسخن مسبقاً، علي درجة حرارة 180 مئوية لمدة 25 دقيقة، حتي تنضج ويصبح لونها ذهبي. ثم نقوم بإخراجها من الفرن، ونسقيها بالعسل أو الشربات ثم تقدم بألف هناه وشفاه.

طريقة عمل الشربات

هيا بنا نتعرف من هنا علي خطوات تحضير الشربات وهي كالتالي:-

نقوم بوضع إناء علي النار ونضع به 2 كوب من السكر وكوب من الماء وعصير نصف لليمونة.

ونتركهم علي النار لمدة 10 دقائق حتي الغليان ثم نقوم برفعهم من علي النار ونتركهم جانباً حتي يبرد تماماً.

أسرار نجاح المعجنات

سوف نقدم لكم بعض هذه الأسرار وهي كالتالي:-