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المكرونة البشاميل بالكبدة المقادير وطريقه التحضير في المنزل حيث تتميز بسرعه وسهوله التحضير كما تعد من اشهي والذ الوجبات المفضلة للعديد من الأشخاص من الكبار والصغار وتختلف طرق التحضير للمكرونه البشاميل حسب كل منزل كما تختلف طرق الحشو حيث يمكن استخدام اللحم المفروم أو قطع الدجاج بدل من الكبد حسب الرغبة. المقادير المطلوبة لعمل المكرونة البشاميل بالكبدة كيلو غرام من الكبد المقطع قطع صغيره.

كيلو غرام من المكرونة القلم.

5 فص ثوم مفروم أو مقطع قطع صغيره.

3 حبات من الفلفل المقطع.

فلفل حار مفروم حسب الرغبة.

ربع كوب من البقدونس المفروم.

3 ملاعق صغيره من الكمون.

ملعقه كبيره من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.

ملح حسب الرغبة.

رشه جوزة الطيب.

ربع كوب صغير من عصير الليمون.

سمنة أو زبده. المقادير المطلوبة لعمل البشاميل 2 كوب كبير من الحليب كامل الدسم.

كوب من الدقيق.

2 كوب مرقه.

واحد حبه من البيض.

زيت مع سمنه.

رشه جوزة الطيب

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود. طريقة تحضير مكرونة البشاميل بالكبدة نبدأ بتحضير الكبده بوضع المقلاة علي النار ثم نضيف الزيت أو السمن حتي يسخن جيدا ثم نضيف الكبده ونقلب.

نضيف كل من الثوم والفلفل والكمون مع رشه من الملح ونقلب الكبدة ثم نضيف عصير الليمون والبقدونس ونقلب جيدًا ثم ترفع من على النار وتترك جانبًا.

نقوم بتحضير البشاميل بوضع السمنة مع الزيت على النار ثم نضيف الدقيق ونقلب ويضاف الحليب والمرق تدريجيًا مع التقليب المستمر ثم نضيف الفلفل والملح ونقلب حتي الغليان ويصبح القوم سميكا ثم يرفع البشاميل من على النار ونضيف البيضة مع الاستمرار في التقليب.

نحضر صينيه الفرن ونقوم بدهنها بالقليل من الزيت ثم نضع نصف الكميه من المكرونه بعد أن توضع في الماء المغلي علي النار لمده خمس دقائق ثم نضع الكبده ثم نضيف باقي الكميه من المكرونه مع البشاميل.

نضع الصينية في الفرن بعد التسخين جيدا علي درجه حراره 180 درجه وحتي يتم الطهي جيدا. عمر شويل - جدة المكرونة البشاميل بالكبدة المقادير وطريقه التحضير في المنزل

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