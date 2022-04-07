كريم بذور الكتان النشا أقوى كريم طبيعي يمنح البشرة النضارة والحيوية ويجعلها أكثر جمالاً

كريم بذور الكتان والنشا ، من الكريمات العجيبة التي تتمتع بفوائد جمالية رائعة لصحة البشرة، كما يحتوي الكريم على عدة مكونات بسيطة تدخل في كثير من مستحضرات التجميل التي تباع في الخارج بأسعار غالية الثمن، فهو يعمل بشكل جيد في إزالة التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تجعل الوجه يبدو أكبر سناً، ويحارب التجاعيد ويقضي عليها نهائياً، ويجدد خلايا البشرة التالفة ويعيد إصلاحها من جديد، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم بذور الكتان والنشا أقوي كريم طبيعي يمنح البشرة النضارة والحيوية ويجعلها أكثر جمالاً وجاذبية بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل كريم بذور الكتان والنشا الرهيب

يحتوي الكريم على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب من الماء الساخن.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز المر.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم بذور الكتان والنشا أقوي كريم طبيعي يمنح البشرة النضارة والحيوية ويجعلها أكثر جمالاً وجاذبية بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به بذور الكتان ثم نضيف إليها الماء الساخن ونقلب مع بعض جيداً. نغطي الوعاء ونتركه لمدة ساعتين حتى يصبح الخليط ثقيل القوام. نصفي الخليط جيداً حتى نحصل على ماء بذور الكتان، نضيف النشا للماء ونقلب باستمرار حتى يذوب النشا تماماً. ثم نضع الوعاء على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى نحصل على خليط ثقيل القوام. نرفع الوعاء من على النار ونتركه لمدة ربع ساعة حتى يبرد، ثم نقوم بإضافة الزيوت الطبيعية إليه ونقلب حتى نحصل على قوام كريمي رائع. ثم نضع الخليط في وعاء صغير ونحتفظ به داخل الثلاجة لمدة عشر دقائق حتى يتماسك.

طريقة استخدام كريم بذور الكتان والنشا

سوف نتعرف على طريقة استخدام الكريم وهى كما يلي:-