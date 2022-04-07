كريم بذور الكتان لتفتيح وترطيب البشرة كولاجين طبيعي بالمنزل

كريم بذور الكتان ، يعتبر هذا الكريم من أقوي الكريمات الطبيعية التي يمكننا تحضيرها بكل سهولة وبساطة داخل المنزل، يعتبر كولاجين طبيعي للبشرة يعمل على تفتيح البشرة ويشد الجلد ويخلص البشرة من التجاعيد التي تظهر في منطقة الجبين أو حول الفم والعينين فهو كريم جميع المكونات التي يحتوي عليها مكونات طبيعية جداً لا تضر البشرة بل تساعد على تفتيحها، فالكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن الطرق التي تساعد على تفتيح البشرة وإظهار نقاءها وصفائها حيث يتعرض الكثير منا لأشعة الشمس التي قد تؤذي البشرة وتتسبب في ظهور تصبغات الجلد ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كريم بذور الكتان بالمنزل لتفتيح وترطيب البشرة.

مكونات عمل كريم بذور الكتان للبشرة

يتكون الكريم من مكونات طبيعية هي كما يلي:ـ

ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

نصف كوب من الماء.

نصف ملعقة من زيت الزيتون البكر.

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

ملعقة كبيرة من الجليسرين.

كبسولة من فيتامين E.

طريقة التحضير

نقوم أولاً بغسل بذور الكتان بالماء ثم نصفيها من الماء ثم نضعها في وعاء قابل للطهي ثم نضيف إليها نصف كوب من الماء. ثم نرفع الوعاء على نار متوسطة ونتركه حتي يغلي لمدة 5 دقائق حتي يصبح الخليط ثقيلاً ويتكون الجيل. نرفع الوعاء من على النار ويصفى الخليط وهو ساخن حتي نحصل على الجيل باستخدام مصفى أو باستخدام شاش نظيف. نضيف جل بذور الكتان في طبق ثم نضيف إليه نصف ملعقة من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من جل الأولوفيرا. ثم نضيف ملعقة من الجليسرين ثم نخفق المكونات جيداً حتي تمتزج تماماً ويصبح لون الخليط أبيض فاتح. ثم نفرغ محتوي كبسولة الفيتامين E ثم نقلب المكونات بشكل جيد. نسكب الخليط في عبوة فارغة ونظيفة ومكمة الغلق ثم يحفظ داخل الثلاجة لمدة أسبوعين.

طريقة استخدام الكريم