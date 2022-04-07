طريقة عمل عيش الصاج الخاص بالشاورما في المنزل بمكونات بسيطة متوفرة بالمنزل

عيش الصاج ، يعد أكثر أنواع الخبز المفضلة لدي الكثيرين، ويكثر تناوله مع الشاورما والعديد من المشويات.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل عيش الصاج.

مكونات عيش الصاج

تتكون هذه الوصفة اللذيذة والمميزة من مكونات بسيطة ومتوفرة ومكوناتها كالتالي:

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب من الماء المغلي.

ملعقتين من الزيت.

رشة ملح.

طريقة تحضير عيش الصاج

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل عيش الصاج وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بإحضار إناء ونعجن فيه جميع المكونات جيدا.

ونستمر في العجن لفترة من الزمن حتي يصبح قوام العجينة ناعم وأملس.

ثم نقوم بعد ذلك بترك العجينة جانبا ترتاح لفترة وجيزة.

ثم بعد ذلك نقوم بتكوير العجينة إلي كور بحجم مناسب أو بالحجم المرغوب فيه، ثم نقوم بفرد العجينة بسمك رقيق.

وبعدما نقوم بفرد العجينة نقوم بوضعها علي طاسة على النار بدرجة حرارة مرتفعة حتي تتم تسوية الخبز من الأسفل.

ثم بعد ذلك نقوم بقلبه على الجهة الأخرى حتي يتم تسويتة الخبز من الجهتين.

ثم بعد ذلك نقوم بتغطيته بقماش رطب حتي يصبح قوام الخبز طري.

ويمكننا استخدام طاسة بحجم أكبر أو أصغر حسب الرغبة.

ثم يكون الخبز بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يوجد العديد من الصوصات المميزة التي يمكن إعدادها في المنزل وتناولها مع الشاورما مثل صوص الجبنة أو سلطة الطحينة.

طريقة عمل صوص الشيدر

المكونات

ملعقتين كبار من الزبدة.

٢٢٥ جرام من الجبنة الشيدر المبشورة.

ملعقتين كبار من الدقيق.

كوب من الحليب.

رشة من البابريكا الحارة.

رشة من الملح.

طريقة التحضير