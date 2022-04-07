الكيكة الأسفنجية اليومية بمقادير أقتصادية وبطريقة هشة وخفيفة وبطعم لذيذ خطوة بخطوة

من أشهر الحلويات فى العالم والاقبال عليها بشدة هي الكيكة الأسفنجية وهي نوع من الحلويات التي يعشقها الكثيرون لأنها تكون هشة ولذيذة ولها نكهات كثيرة مثل الشيكولاته و البرتقال وجوز الهند وهي من الحلويات التي لها قيمة غذائية كبيرة، لأنها تحتوى على البيض واللبن وهو الطبق الاساسي في المناسبات، وبالأخص مناسبة أعياد الميلاد ويفضل الكثيرون القيام بعملها في المنزل لأن مكوناتها متوفرة في أي بيت وهي سهلة التحضير، ولا يفضلون شرائها من المحلات الخارجية لأنها باهظة الثمن ولا تكفى كيكة واحدة لشرائها بل نحتاج إلى أكثر من واحدة لكى تكفى عدد كبير من الأشخاص، وبالتالي سيزيد سعرها وتتميز الكيكة الأسفنجية بسهولة تحضيرها ولضمان نجاحها بشرط إتباع طريقة عملها كما هي حتى تصبح هشه.

مكونات عمل الكيكة الاسفنجية

خمسة حبات من البيض كبيرة الحجم.

كوب وربع من السكر المطحون.

كوب واحد كبير من اللبن.

إثنين باكو من الفانيليا.

كوب واحد من الدقيق المنخول.

ربع كوب من الزيت.

رشة ملح.

ربع كوب من النشا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة كبيرة من الخل.

للتزيين كريمة شانتيه وقطع من الفواكه المشكلة.

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية