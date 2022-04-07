نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكيكة الأسفنجية اليومية بمقادير أقتصادية وبطريقة هشة وخفيفة وبطعم لذيذ خطوة بخطوة في المقال التالي
من أشهر الحلويات فى العالم والاقبال عليها بشدة هي الكيكة الأسفنجية وهي نوع من الحلويات التي يعشقها الكثيرون لأنها تكون هشة ولذيذة ولها نكهات كثيرة مثل الشيكولاته و البرتقال وجوز الهند وهي من الحلويات التي لها قيمة غذائية كبيرة، لأنها تحتوى على البيض واللبن وهو الطبق الاساسي في المناسبات، وبالأخص مناسبة أعياد الميلاد ويفضل الكثيرون القيام بعملها في المنزل لأن مكوناتها متوفرة في أي بيت وهي سهلة التحضير، ولا يفضلون شرائها من المحلات الخارجية لأنها باهظة الثمن ولا تكفى كيكة واحدة لشرائها بل نحتاج إلى أكثر من واحدة لكى تكفى عدد كبير من الأشخاص، وبالتالي سيزيد سعرها وتتميز الكيكة الأسفنجية بسهولة تحضيرها ولضمان نجاحها بشرط إتباع طريقة عملها كما هي حتى تصبح هشه.
مكونات عمل الكيكة الاسفنجية
- خمسة حبات من البيض كبيرة الحجم.
- كوب وربع من السكر المطحون.
- كوب واحد كبير من اللبن.
- إثنين باكو من الفانيليا.
- كوب واحد من الدقيق المنخول.
- ربع كوب من الزيت.
- رشة ملح.
- ربع كوب من النشا.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- نصف ملعقة كبيرة من الخل.
- للتزيين كريمة شانتيه وقطع من الفواكه المشكلة.
طريقة عمل الكيكة الإسفنجية
- نقوم بفصل بياض البيض عن الصفار ثم نضع البياض في بولة و نضع عليها رشة ملح ونصف ملعقة كبيرة من الخل و كوب واحد كبير من اللبن ثم نخفق الخليط بالمضرب الكهربى.
- وفي أثناء الخفق نضع كوب وربع من السكر المطحون ونستمر في الخفق حتى يعطينا قوام كريمي وهش ثم نضيف إثنين باكو من الفانيليا ونضع صفار البيض واحدة تلو الأخرى ونخفقهم ثم نضيف الزيت بالتدريج.
- ثم نضيف كوب واحد من الدقيق المنخول مع النشا والبيكنج بودر بالتدريج ثم نستمر بالخفق حتى يتماسك الخليط جيدا ثم نحضر قالب وندهنه بالزيت ثم نضع فيه ورقه الزبدة ونضع على ورقه الزبدة رشة من الدقيق.
- ثم نسكب عيه خليط الكيكة في القالب ثم نطرق على القالب ليخرج الهواء الزائد منه ثم نضع صينيه الكيكه في الرف الأوسط من الفرن على درجة حرارة متوسطة.
- ثم نغلق باب الفرن ونترك الصينيه لمدة ساعة إلا عشر دقائق وبعد ان تنضج الكيكة نخرجها من الفرن ونتركها جانبا لمدة 10 دقائق حتى تبرد ثم نقلبها على طبق معدني ثم نتركها حتى تبرد تماما وبعد ذلك نضعها في الثلاجه.
- لتزيين الكيكة نقسمها إلى نصفين ونضع عليها كمية من الكريمة شانتيه ونفردها جيدا عليها ثم نضع عليها النصف الآخر من الكيكة ثم نغطيها بالكريم شانتيه ونضع عليها قطع من الفواكه المشكلة وبهذا أصبحت الكيكة الإسفنجية جاهزة.
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