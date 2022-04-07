نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر بياض ملكات الجمال كريم الفازلين والنشا الرهيب لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد في المقال التالي
كريم الفازلين والنشا ، من أروع الكريمات الطبيعية التي تساعد على ترطيب وتنعيم البشرة، وهو يتميز بخصائصه الفاعلة التي تساعد على إزالة علامات الشيخوخة التي تزعج الكثير من السيدات، كما يلعب الكريم دور فعال في تجديد الخلايا البشرة وإعادتها من جديد، يحتوي الكريم علي مادة الكولاجين الطبيعي التي تعمل على شد البشرة وتزيد من مرونة وحيوية الجلد، كما يعمل على إزالة النمش والبقع السوداء التي تظهر نتيجة تعرض البشرة للأشعة الشمس الضارة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الفازلين والنشا لتبييض البشرة إزالة التجاعيد بشكل رائع، بخطوات بسيطة بالمنزل.
مكونات كريم الفازلين والنشا
سوف نتعرف علي بعض المكونات البسيطة لعمل كريم رائع بالمنزل وهى كما يلي:-
- ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي .
- ملعقة كبيرة من النشا.
- مقدار ملعقة كبيرة من زيت لبان الدكر.
- ملعقة صغيرة من ماء الورد.
- ملعقة صغيرة من زيت اللوز.
طريقة التحضير
سوف نتعرف علي طريقة تحضير كريم الفازلين والنشا لتبييض البشرة بخطوات بسيطة بالمنزل وهي كما يلي:-
- نحضر بولة صغيرة الحجم ونضع بها جميع المكونات، ثم نقوم بخلط المكونات مع بعض حتي يصبح الخليط مثل الكريمة.
- ثم نحضر علبة فارغة ونضع بها الكريم ونضعه في الثلاجة حتي يتماسك.
- نقوم باستخدام الكريم مرة واحدة قبل النوم ويتم غسله في الصباح الباكر.
- يفضل استخدام الكريم علي البشرة لمدة شهر حتي نحصل علي نتائج ممتازة.
فوائد كريم الفازلين والنشا للبشرة
سوف نتعرف علي بعض الفوائد الرائعة التي يحتوى عليها الكريم وهي كما يلي:-
- يعمل على إزالة الدهون التي تتراكم داخل المسام الواسعة.
- كما يساعد علي تفتيح البشرة ومنحها النعومة والحيوية بشكل رائع.
- يعيد للبشرة شبابها ويحميها من عوامل الطبيعة الضارة وأشعة الشمس الحارقة.
- كما يساعد علي إخراج الزيوت والدهون من البثور السوداء بشكل طبيعي.
- يعمل على إزالة أثار التعب والإجهاد ويزيل الانتفاخات التي تظهر حول العين.
- يساعد علي قتل البكتريا والفطريات التي تتراكم علي الجلد وتسبب تهيج البشرة.
- كما يحتوي علي زيت لبان الذكر وهو من الزيوت التي تعمل على شد البشرة وإزالة التجاعيد.
- يجعل رائحة البشرة جميلة ومنتعشة طول الوقت.
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