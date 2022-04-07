الجزر يحارب ثلاثة أنواع من السرطان المميت

يعتبر الجزر من الأطعمة المعروفة منذ القدم وكنا نسمع قديما أن الجزر يقوي النظر وأثبتت العديد من الدراسات العلمية وجود الكثير والعديد من الفوائد للجزر ويدخل الجزر في تحضير العديد من الأطباق الغذائية ويمكن تناوله علي شكل مشروب طبيعي مع إضافة عصير البرتقال إليه ويمكن خلطه مع العسل واستعماله كقناع للبشرة ونتحدث هنا عن فوائد الجزر التي لا تعد ولا تحصي عند تناوله بصورة منتظمة وكذلك بعض الأمراض التي يحد الجزر من انتشارها وتطوره .

محتويات ومكونات الجزر

الجزر غني بالكاروتين والكربوهيدرات والألياف والأحماض الأمينية والعديد من الفيتامينات مثل B-C-E-K ويحتوي أيضا علي عنصر الحديد والفوسفور والبوتاسيوم والماغنيسيوم والزنك واليود ومضادات الأكسدة .

أنواع السرطان التي يمنع الجزر من تطورها

تناول الجزر بصورة منتظمة يمنع من تطور العديد من الأمراض الخطيرة والمزمنة مثل سرطان البروستاتا وسرطان القولون والجهاز الهضمي وسرطان الرئة في الجسم نظرا لاحتوائه علي مادة البولي اسيتيلين التي تمنع نمو الخلايا السرطانية .

فوائد تناول الجزر يوميا