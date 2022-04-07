نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجزر يحارب ثلاثة أنواع من السرطان المميت في المقال التالي
يعتبر الجزر من الأطعمة المعروفة منذ القدم وكنا نسمع قديما أن الجزر يقوي النظر وأثبتت العديد من الدراسات العلمية وجود الكثير والعديد من الفوائد للجزر ويدخل الجزر في تحضير العديد من الأطباق الغذائية ويمكن تناوله علي شكل مشروب طبيعي مع إضافة عصير البرتقال إليه ويمكن خلطه مع العسل واستعماله كقناع للبشرة ونتحدث هنا عن فوائد الجزر التي لا تعد ولا تحصي عند تناوله بصورة منتظمة وكذلك بعض الأمراض التي يحد الجزر من انتشارها وتطوره .
محتويات ومكونات الجزر
الجزر غني بالكاروتين والكربوهيدرات والألياف والأحماض الأمينية والعديد من الفيتامينات مثل B-C-E-K ويحتوي أيضا علي عنصر الحديد والفوسفور والبوتاسيوم والماغنيسيوم والزنك واليود ومضادات الأكسدة .
أنواع السرطان التي يمنع الجزر من تطورها
تناول الجزر بصورة منتظمة يمنع من تطور العديد من الأمراض الخطيرة والمزمنة مثل سرطان البروستاتا وسرطان القولون والجهاز الهضمي وسرطان الرئة في الجسم نظرا لاحتوائه علي مادة البولي اسيتيلين التي تمنع نمو الخلايا السرطانية .
فوائد تناول الجزر يوميا
- تقوية العظام والعضلات والمفاصل لاحتوائه علي فيتامين د .
- تقوية بنية الجسم .
- ضبط ضغط الدم .
- تحسين الحالة المزاجية وتعزيز الصحة النفسية والحماية من الاكتئاب .
- علاج الإمساك وعلاج مشاكل المعدة .
- تقوية النظر وتحسين الرؤية نظرا لاحتوائه علي فيتامين أ ومادة البيتا كاروتين .
- يعزز من صحة القلب والجهاز العصبي نظرا لاحتوائه علي البيتا كاروتين والبوتاسيوم .
- تطهير الكبد من السموم نظرا لوجود فيتامين أ الذي يساعد في التخلص من السموم .
- يساعد القولون في التخلص من الفضلات وهذا يرجع لاحتوائه علي الألياف .
- الحفاظ علي صحة الفم والأسنان ويحفز من إفراز اللعاب .
- الحفاظ علي صحة الجلد بشكل عام ومنع ظهور البقع الداكنة في الجلد والقضاء علي حب الشباب والتقليل من التجاعيد ويمكن عمل قناع من الجزر والعسل للحفاظ علي نضارة وحيوية البشرة .
- يحفز التناول اليومي للجزر علي نمو الشعر ويعمل علي تقويته ويمنع تساقط وتقصف الشعر .
- ينصح بتناول الجزر لمن يقوم بعمل الرجيم وهذا لأنه قليل السعرات الحرارية وفي نفس الوقت غني بالكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم في حالات الرجيم .
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