نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري بسبوسة اللوز الحلو علي الإفطار في شهر رمضان المبارك بمقادير بسيطة في المقال التالي
تعتبر بسبوسة اللوز الحلو ، من أشهي وألذ أنواع الحلويات التي تقدم في شهر رمضان بكثرة، وهي تتميز بمذاق لذيذ ومختلف عن باقي أنواع الحلويات، وهي حلوي شرقية مشهورة جيداً في المطبخ العربي، يقبل علي تناولها الكبار والصغار بكثرة لمذاقها اللذيذ، يمكن أن تقدم في المناسبات والأعياد لأنها خفيفة علي المعدة، وتختلف طرق إعدادها من مطبخ إلي أخر يمكن تقديمها أيضاً بأكثر من نكهة، وتعبر هي حلوى ذات الجذور المصرية الأصيلة، وتبحث دائماً الأمهات علي طرق بسيطة وسهلة لعمل بسبوسة اللوز الحلو في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.
مكونات عمل بسبوسة اللوز الحلو
هيا بنا نتعرف من هنا علي مقادير هذه الحلوى اللذيذة وهي كالتالي:-
- كوب من الزبدة الطرية.
- علبة من الحليب المكثف المحلي.
- كوب من اللوز المطحون.
- معلقة صغيرة ونصف من بكينج بودر.
- 2 كوب من السميد.
- كوب من الماء.
- 2 كوب من الشربات.
طريقة التحضير
سوف نقدم لكم من خلال السطور الأتية خطوات بسيطة لتحضير بسبوسة اللوز الحلو في المنزل بكل سهولة وهي كما يلي:-
- قومي بخلط السميد واللوز المطحون وبكينج بودر مع بعض في طبق نظيف.
- ثم ضيفي الزبدة والحليب المكثف والماء، وقومي بعجن المكونات جيداً حتي يصبح الخليط متجانس.
- بعد ذلك ادهني صينية الفرن بالقليل من الطحينية، واضيفي مزيج البسبوسة وساوي الخليط في الطبق علي نفس الارتفاع.
- ثم قومي بتقطيع الخليط علي شكل مربعات، بواسطة سكين حادة وضعي في كل مربع حبة من اللوز الحلو.
- بعد ذلك ادخلي الصينية الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية، لمدة 25 دقيقة حتي تنضج ويصبح لونها ذهبي.
- ثم ازيلي الصينية من الفرن واضيفي الشربات البارد للبسبوسة، وهي ساخنة واتركيها لتتشرب الشربات وتبرد قليلاً.
- بعد ذلك قدميها باردة أو ساخنة علي حسب الرغبة، بجانب الشاي أو العصير بألف هناء وشفاء.
طريقة عمل الشربات
هيا بنا نتعرف علي خطوات تحضير الشربات في المنزل خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- نقوم بوضع إناء علي النار، ونضع به 2 كوب من السكر وكوب من الماء وعصير نصف لليمونة، ونتركهم حتي الغليان لمدة 10 دقائق.
- ثم نقوم بعد مرور الوقت المحدد، برفع الإناء من علي النار ويترك جانباً حتي يبرد تماماً.
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