نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك القهوة والنشا ستبدين في 18حتي لو عمرك 60 وجهك ابيض بدون كلف و ستختفي التجاعيد والحبوب في المقال التالي
نقدم لكي عزيزتي اليوم ماسك القهوة والنشا لتفتيح البشرة، ويعتبر هذا الماسك من أفضل الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة، خاصة البشرة المعرضة لأشعة الشمس الضارة، ومع اقتراب فصل الصيف فإن المرأة تبحث عن الوصفات التي تحمي البشرة من أشعة الشمس وتساعد على التخلص من البقع الداكنة، ويساعد ماسك القهوة والنشا على تأخير ظهور الخطوط الرفيعة والتجاعيد، فسنقدم لك طريقة عمل ماسك القهوة والنشا للبشرة.
طريقة عمل ماسك القهوة والنشا
تعتبر مكونات هذا ماسك سهلة وبسيطة ومتوفرة في منزلك كما أن طريقة تحضيره سريعة، وهو كالآتي: –
- مكونات الوصفة:
- 1 ملعقة كبيرة من القهوة.
- 1 ملعقة كبيرة من النشا.
- 1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
- 1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.
- 1 ملعقة صغيرة من زيت اللوز المر.
- 1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- ¼ كوب من الماء.
طريقة تحضير الوصفة:
- احضري وعاء وضعي به كلًا من الماء والنشا وارفعيه على النار لمدة خمس دقائق مع التقليب المستمر.
- اتركي الخليط يبرد قليلًا ثم ضيفي إليه القهوة وزيت الزيتون وزيت اللوز وزيت جوز الهند وقلبي جيدًا.
- ضيفي عصير الليمون وقلبي حتى تمتزج جميع المكونات جيدًا مع بعضها.
- احضري علبة لوضع الماسك بداخلها واتركيه في الثلاجة لمدة 3 ساعات.
طريقة استخدام ماسك القهوة والنشا:
- قومي بغسل بشرتك بالماء جيدًا ثم قومي بتوزيع الماسك على وجهك.
- اتركي الماسك لمدة 15 دقيقة حتى يجف ثم اغسلي بشرتك جيدًا بالماء.
- يكرر استخدام الماسك مرة أسبوعيًا.
- فيما بعد يحفظ الماسك في الثلاجة بعد الاستخدام.
- كما أنه في النهاية ستلاحظين مع أول استخدام اختفاء البثور السوداء والبقع الداكنة التي كانت في البشرة، كما أنها سيساعد في التخلص من الهالات السوداء ويمنحك بشرة أكثر نضارة ورطوبة وحيوية.
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