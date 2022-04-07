طريقة عمل كنافة بالقشطة الكدابة والشربات سهلة خطوة بخطوة

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من أكثر الأكلات الشعبية المفضلة فى شهر رمضان المبارك التى يفضلها الكثير هى الكنافة فهى تتميز بمذاق رائع ومحلى، ويمكن تحضيرها بطرق مختلفة وتزيينها بالمكسرات حسب الرغبة ويوجد كثير من البلاد التى تفضل تحضيرها حسب كل بلد وطريقتها المختلفة وسوف نقوم بذكر طريقه لتحضيرها. مكونات عمل كنافة بالقشطة: 500 جرام كنافة.

نص كوب سكر بودر.

2 كوب لبن.

3 ملعقة نشا كبيرة.

1 علبة قشطة.

2 ملعقة كبيرة بودرة كريمة.

1 ملعقة صغيرة فانيليا. مكونات عمل الشربات: 3 كوب سكر.

1 كوب وربع ماء.

نص ثمرة ليمون.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

1 ملعقة كبيرة عسل.

1 ملعقة كبيرة سمنة سائلة. طريقة تحضير القشطة: نقوم بإحضار كوب لبن ووضع فيه النشا والفانيليا وبودر الكريمة ونقلبهم مع بعضهم حتى يكون سائل ليس به كتل. نقوم بإحضار وعاء ووضع به اللبن ووضعه على النار وعندما يسخن نقوم بصب النشا على اللبن ونقلبه جيداً مع الإستمرار حتى يكون كثيف. بعد ذلك نقوم بإزالة الوعاء من على النار ونضيف عليه القشطة ونقلبه باستمرار. وبعد ذلك نتركه يبرد جيداً. طريقة تحضير الشربات: نقوم بإحضار وعاء ووضع السكر والماء مع بعضهم وتقليبهم جيداً ووضعهم على نار عالية حتى يغلي. بعد أن يغلي نقوم بوضع عصير الليمون عليه وتقليبه وإضافة ملعقة من عسل الجلوكوز وفانيليا. نترك الوعاء على النار يغلي لمدة لا تقل عن 7 دقايق. طريقة تحضير الكنافة بالقشطة: نقوم أولا بتجهيز صينية خاصة بالكنافة ودهنها بثلاثة معالق من السمنة. وناخذ نصف كمية الكنافة ونقوم بفردها فى الصينية جيداً بالتساوي مع الضغط عليها جيداً. بعد ذلك نأخذ القشطة التى تم تحضيرها وبردت ونضيفها على الكنافة فى الصينية ونوزعها جيداً فى المنتصف ولا نوزعها على الحواف حتى لا تسيح. نأخذ باقي الكنافة ونضعها على القشطة ونفردها جيداً ونضغط عليها برفق ونرش علي الوجه سمنة مذابة. نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 200°، ونضع الصينية فى الفرن حتى نلاحظ أن الأطراف صار لونها ذهبي. نقوم بالتأكد أن الكنافة استوت ونستخدم سكينة للتأكد بأنها استوت. نقوم بإحضار الشربات البارد ونقوم بسقي الكنافة به وهى ساخنة ونغطيها ثم تقدم باردة. بعض النصائح لعمل كنافة بطريقة صحيحة: عند تجهيز القطر يجب أن يكون خفيف حتى لا يضر الصحة وهو ثقيل. لا ينصح بحفظ الشربات مدة طويلة لاستعماله. وعند إستخدام السمن يجب أن يكون مقدار مناسب لا كثير. عمر شويل - جدة طريقة عمل كنافة بالقشطة الكدابة والشربات سهلة خطوة بخطوة - ثقفني

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