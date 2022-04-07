إعملي آيس كريم بالأوريو والشيكولاتة والفانيليا اللذيذة بطريقة سهلة وصحية لأحلي ترطيب في الحر

الآيس كريم بالأوريو والشيكولاتة والفانيليا من أحلي وألذ أنواع المثلجات اللذيذة والرائعة والتي يحب تناولها في فصل الصيف بصفة خاصة، وذلك لأنها تعمل على ترطيب الجسم بشكل كبير والتي يحب تناولها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال الذين يقبلون على تناولها بشكل كبير، وكما أن الآيس كريم بالأوريو من أحلي أنواع الآيس كريم المتنوعة والتي تتمتع بطعمها الرائع والشهي والمنتشر تناوله في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر بشكل كبير، وهناك العديد من الأنواع المختلفة والتي يتم عمل الآيس كريم بها والتي نقدمها لك أفضلها وهو بالشيكولاتة والفانيليا، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية وذلك من خلال عملها في المنزل لعمل أحلي وأطعم آيس كريم بالأوريو والشيكولاتة والفانيليا.

طريقة عمل الآيس كريم بالأوريو والشيكولاتة والفانيليا ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم آيس كريم بالأوريو، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة سليمة وصحية ومفيدة، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك للتأكد من المكونات الغذائية المضافة لها وإختيار أفضلها من الناحية الصحية والغذائية والمفيدة للصحة العامة.

المكونات

نصف كوب من الحليب المحلي.

إثنين كوب من الكريمة السائلة.

كوب واحد من أيس كريم الڤانيليا.

كوب واحد من أيس كريم الشوكولاته.

ملعقة كبيرة من الڤانيلا السائلة.

اربعة باكو كبير من بسكويت الأوريو أو البوريو علي حسب الرغبة.

شوكولاتة مقطعة إلي قطع صغيرة.

طريقة التحضير