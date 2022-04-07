نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعملي آيس كريم بالأوريو والشيكولاتة والفانيليا اللذيذة بطريقة سهلة وصحية لأحلي ترطيب في الحر في المقال التالي
الآيس كريم بالأوريو والشيكولاتة والفانيليا من أحلي وألذ أنواع المثلجات اللذيذة والرائعة والتي يحب تناولها في فصل الصيف بصفة خاصة، وذلك لأنها تعمل على ترطيب الجسم بشكل كبير والتي يحب تناولها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال الذين يقبلون على تناولها بشكل كبير، وكما أن الآيس كريم بالأوريو من أحلي أنواع الآيس كريم المتنوعة والتي تتمتع بطعمها الرائع والشهي والمنتشر تناوله في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر بشكل كبير، وهناك العديد من الأنواع المختلفة والتي يتم عمل الآيس كريم بها والتي نقدمها لك أفضلها وهو بالشيكولاتة والفانيليا، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية وذلك من خلال عملها في المنزل لعمل أحلي وأطعم آيس كريم بالأوريو والشيكولاتة والفانيليا.
طريقة عمل الآيس كريم بالأوريو والشيكولاتة والفانيليا ومكوناتها
ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم آيس كريم بالأوريو، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة سليمة وصحية ومفيدة، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك للتأكد من المكونات الغذائية المضافة لها وإختيار أفضلها من الناحية الصحية والغذائية والمفيدة للصحة العامة.
المكونات
- نصف كوب من الحليب المحلي.
- إثنين كوب من الكريمة السائلة.
- كوب واحد من أيس كريم الڤانيليا.
- كوب واحد من أيس كريم الشوكولاته.
- ملعقة كبيرة من الڤانيلا السائلة.
- اربعة باكو كبير من بسكويت الأوريو أو البوريو علي حسب الرغبة.
- شوكولاتة مقطعة إلي قطع صغيرة.
طريقة التحضير
- نحضر إناء ونضعه علي النار هادئة أو متوسطة، ثم نضع عليه الكريمة ونتركها قليلاً علي النار، حتي تصبح ساخنة.
- ثم نضيف إليها قطع الشوكولاتة ونستمر في التقليب حتي تذاب، ثم نضع عليها الڤانيليا السائلة ونقلبهم جيدا ونتركه جانباً.
- نحضر الخلاط ونضع به بسكويت الأوريو ونزيل منه الكريمة علي حسب الرغبة، ثم نخلطهم جيدا حتي يصبح البسكويت ناعم جدا.
- ثم نضع الكريمة في الخلاط ونخلطها جيدا، حتي تعطي القوام المتماسك والهش، ثم نضع عليها الحليب ونضع الڤانيليا ثم نخلطهم جيدا.
- نحضر كاسات أو ما لديك علي حسب الرغبة ويفضل أن يكون مثل شكل الأيس كريم، ثم نوزع ملعقتان كبيرتان من خليط البسكويت ثم نملئة بالأيس كريم.
- ثم نضيف طبقة اخري من خليط البسكويت ونضغط علية حتي يتساوي جيدا، ثم نضع الخليط في الفريزر حتي يتجمد.
- ثم يقدم الأيس كريم في طبق التقديم ونقوم بتزينة بصوص الشوكولاتة أو بسكويت الأوريو ومكسرات علي حسب الرغبة.
- ويمكن تزينة أيضاً بالفواكة مثل الفراولة أو المانجة أو الموز علي حسب ما لديكي لأنها تعطي نكهة رائعة مع الشوكولاتة.
- وسوف ينال إعجاب جميع الاشخاص لأن الايس كريم يحبوه صغار وكبار كما أن يوجد العديد من انواعة ولكن أبرزها وأجملها الأيس كريم بالشوكولاتة وبالهنا والشفا.
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