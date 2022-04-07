مشبك الغسيل هو البديل.. لف ورق العنب والكرنب بالمشبك بسرعة الصاروخ أكتر من 10 كيلو في دقائق

لف ورق العنب والكرنب بالمشبك بسرعة الصاروخ من الوصفات السهلة والتي من الممكن أن يتم عملها واتباع خطواتها وباستعمال المشط سيكون أمر لف الورق بأي كمية من الأمور السهلة والسريعة التي من الممكن أن يتيسر عملها في أي وقت، ومن خلال ما يلي في تلك السطور المقبلة نعرض أهم لمعلومات عن أفضل طريقة متميزة تساعد في اللف للورق وباستعمال مشط للتسريع من خطوة اللف، والتي تعتبر إحدى أكثر خطوات طهي الملفوف إهدارا للوقت، وفيما يلي من تلك السطور المقبلة نعرض أهم المعلومات عن الخطوات الأساسية للف باستعمال المشط وأهم المكونات واجبة التوفر لعمل الملفوف والطريقة المتبعة بالتفصيل.

لف ورق العنب والكرنب بالمشبك بسرعة الصاروخ

من أهم الطرق التي من الممكن أن تبعها كل بات البيوت لعمل الملفوف والذي يعد من المأكولات الأكثر شعبية والتي يكثر طلبها من ربة المنزل، وبالنسبة لأهم ما يجب أن يتبع من خطوات هي التحضيرات التي تسبق اللف والتسوية للمحشي من نوع الخضار الورقي، وفيما يلي المكونات الأساسية لأشهر خلطة من الممكن أن تستخدم لعمل المحشي مع توضيح كل خطوات الإعداد بالتفصيل.

مكونات لعمل الملفوف

من بين أهم لمكونات ما يلي ذكره في النقاط القادمة:

كوبان من مكون الأرز المغسول.

كوب من الصلصة.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

عدد 2 بصلة مفرومة.

ثوم مهروس.

بهارات مشكلة.

كمية ملائمة من أي نوع من المرقة.

ورق الكرنب وورق العنب.

خطوات للف الكرنب وورق العنب بالمشبك

الخطوة الأولى تكون من خلال مزج كل المكونات والتي قد سبق التعرف عليها وتحضيرها لعمل أفض نوع من أنواع خلطة المحشي المتميزة، والتي تمتاز بكونها من أشهر وأفضل خلطات الحشو.