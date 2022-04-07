نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز في مطبخك لتبييض الأسنان كالؤلؤ وإزالة الجير والأصفرار أقوي من الليزر وداعاً لطبيب الأسنان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبيض الاسنان في المنزل من الممكن إتمامه في المنزل ومن خلال خطوات بسيطة جدا، ومن أهم تلك الطرق المبيضة منزليا للأسنان تلك الخطوات التي نتعرف عليها بالتفصيل من خلال ما يلي في تلك السطور المقبلة والتي نخص فيها بالذكر كل ما يمكن اتباعه لمعالجة المظهر الباهت تماما من الأسنان وبدون أي أعراض جانبية.

تبيض الاسنان في المنزل

العديد من المكونات الطبيعية والتي من خلالها من الممكن الحصول على الأسنان بحيث تكون خالية من أي تصبغ ومن خلال تطبيق مكونات تعمل على تحسين اللون للأسنان وبأقل الإمكانات، والمكونات الطبيعية تتفاعل بشكل طبيعي آمن مع مينا الأسنان للتخلص تماما من أي تصبغ بالأسنان وإزالة أي تراكم جيري عليها.

تبيض الأسنان بالفحم

من الممكن أن تستعملي بودرة الفحم للتخلص تماما من مظاهر الاصفرار بالأسنان، ومن الممكن فرك الأسنان جيدا بالفحم وهو ما يزيل البهتان تدريجيا، ويقلل تماما من أي اصفرار بالأسنان، وتعتبر تلك الطريقة جيدة للتخلص تماما من أي روائح سيئة بالفم.

تبيض الأسنان بالليمون

الليمون أقوى مادة طبيعية من الممكن عن طريقها بدء العناية بالأسنان حيث يمكنك استعمال قشور الليمون للتخلص تماما من أي اصفرار بالأسنان، ومن الممكن استعمال بيكربونات الصوديوم لمزيد من البياض التام للأسنان وخلال وقت وجيز.

تبييض الأسنان بالكركم

الكركم يساعد في تطهير الفم تماما والتخلص من أي طبقة اصفرار على الأسنان، وتحسين لونها من خلال المسعدة في قتل البكتيريا التي تساعد في تلون الأسنان بلون باهت غير صحي، ومن خلال الآتي في تلك السطور المقبلة نتحدث بالتفصيل عن أهم خطوات تبييض الأسنان بالكركم

استعمال ربع ملعقة صغيرة كركم.

قطرات الليمون تضاف للكركم.

يتم تفريش الأسنان بالمزيج.

دقيقتين ويتم غسل الأسنان بالماء النقي.

لا بد من تكرار الوصفة مرتين باليوم.

تبييض الأسنان بالمحلول الملحي

المحلول الملحي من الممكن عمله في البيت من خلال استعمال ملعقة ملح مع كوب ماء وتستعمل المضمضة يوميا من مرة إلى نحو مرتين وهو ما يساعد على التطهير التام للفم والتخلص من أي لون سيئ للأسنان.