نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرار الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر بالقهوة للحصول على لون بني غزالي وتغطية مثالية للشيب بطريقة طبيعية في المقال التالي
صبغ الشعر باللون البني اللامع بالقهوة والكاكاو من الوصفات التي من الممكن الاعتماد عليها للتخلص تماما من أي عيوب بلون الشعر ومنحه اللون البني الغامق واللامع حيث ترغب العديد من ربات البيوت في أن تقمن بإنجاز عمل صبغة طبيعية منزلية تعمل على منح الشعر لون بني رائع، ومن خلال الاستعانة بالمكونات الآتي التعرف عليها يمكنك القيام بالتحضير وهذا وفقا للخطوات الآتية.
صبغ الشعر باللون البني اللامع بالقهوة والكاكاو
من الممكن أن يتم صبغ الشعر عن طريق تطبيق تلك الخلطة الطبيعية، والتي تعمل على تحسين لون الشعر وإخفاء أي لون أبيض على الشعر كما أن تلك التركيبة تعمل على علاج فروة الرأس تماما والتخلص من العديد من مشكلاتها من أهمها مشكلة القشرة والالتهاب كما أن خليط الكاكاو مع القهوة يمنح الشعر النعومة واللمعان يعد مكون مطهر لفروة الرأس وأهم مكونات الخليط الذ يعمل على صبغ الشعر ما يلي:
مقادير خليط القهوة الكاكاو لصبغ الشعر
من أهم المكونات التي من الممكن أن تستعمل في تلك التركيبة ما يلي:
- ملعقة من القهوة.
- ملعقة من الكاكاو.
- ملعقة صغيرة من الفازلين.
- ملعقة زيت زيتون.
- ملعقة صغيرة زيت اللوز.
- ملعقة من مكون عصير ليمون.
- ملعقة من بودرة الحناء.
- ملعقتان ماء فاتر.
طريقة التحضير للوصفة
- الخطوة الأولى تكون باستعمال الفازلين وتذويبه.
- إضافة الليمون والحناء مع الكاكاو الخام والقهوة مع التقليب باستمرار لتفادي أي تكتلات.
- لا بد من إضافة كل المكونات حتى تتحقق فائدة الخليط كاملة على الشعر.
- التطبيق يكون بعد أن تجدي لخليط قد أصبح بملمس ناعم كريمي وخالي تماما من أي مظهر من مظاهر التكتل حتى يكون سهل الفرد على الشعر.
- خليط القهوة والكاكاو لا بد من تطبيقه من مرة إلى مرتين شهريا كي يكون اللون البني ثابت على الشعر.
- من الممكن بعد ذلك تطبيق الخليط على الشعر من عشر دقائق إلى حوالي ربع ساعة على الشعر.
- بعد الانتهاء من الفترة الخاصة بالتطبيق على الشعر يتم غسله باستعمال الماء الفاتر مع الشامبو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسرار الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر بالقهوة للحصول على لون بني غزالي وتغطية مثالية للشيب بطريقة طبيعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.