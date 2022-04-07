اسرار الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر بالقهوة للحصول على لون بني غزالي وتغطية مثالية للشيب بطريقة طبيعية

صبغ الشعر باللون البني اللامع بالقهوة والكاكاو من الوصفات التي من الممكن الاعتماد عليها للتخلص تماما من أي عيوب بلون الشعر ومنحه اللون البني الغامق واللامع حيث ترغب العديد من ربات البيوت في أن تقمن بإنجاز عمل صبغة طبيعية منزلية تعمل على منح الشعر لون بني رائع، ومن خلال الاستعانة بالمكونات الآتي التعرف عليها يمكنك القيام بالتحضير وهذا وفقا للخطوات الآتية.

صبغ الشعر باللون البني اللامع بالقهوة والكاكاو

من الممكن أن يتم صبغ الشعر عن طريق تطبيق تلك الخلطة الطبيعية، والتي تعمل على تحسين لون الشعر وإخفاء أي لون أبيض على الشعر كما أن تلك التركيبة تعمل على علاج فروة الرأس تماما والتخلص من العديد من مشكلاتها من أهمها مشكلة القشرة والالتهاب كما أن خليط الكاكاو مع القهوة يمنح الشعر النعومة واللمعان يعد مكون مطهر لفروة الرأس وأهم مكونات الخليط الذ يعمل على صبغ الشعر ما يلي:

مقادير خليط القهوة الكاكاو لصبغ الشعر

من أهم المكونات التي من الممكن أن تستعمل في تلك التركيبة ما يلي:

ملعقة من القهوة.

ملعقة من الكاكاو.

ملعقة صغيرة من الفازلين.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة زيت اللوز.

ملعقة من مكون عصير ليمون.

ملعقة من بودرة الحناء.

ملعقتان ماء فاتر.

طريقة التحضير للوصفة