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من أصعب المشكلات التي يعاني منها عدد كبير من الاشخاص، هي مشكلة تراكم دهون البطن والأرداف، تعاني منها النساء بالأخص، ولأنها مشكلة مزعجه جدا تسبب لديهن الحرج، وتمنعهم من ارتداء ملابس عديدة بسبب المظهر الغير مرغوب فيه، فسنقدم لك اليوم نصائح وصفات للتخلص من دهون الأرداف. وصفات للتخلص من دهون الأرداف الفجل: نمزج حبة من الليمون المقطع شرائح مع شرائح من الفجل، وحبة من التفاح، وحبتين من الكمثرى المقطعة، ونخلطهم معا، ثم نضيف كمية من الماء المغلي على الخليط ويصفى، ونتناوله ثلاث مرات يوميا قبل تناول الطعام.

قشور البرتقال: نقوم ببرش حبة من البرتقال ونضيفها على طبق السلطة، ونتناولها قبل وجبة الطعام الرئيسية، فهذا الخليط يقلل من الشعور بالجوع.

الفاصوليا الخضراء: نسلق كمية من الفاصوليا الخضراء مع حبة من الكوسة، حتى تمام النضج، ثم نضعهم في محضر الطعام، ونضع القليل من الماء، ثم نتناول المزيج بعد كل وجبة.

العسل: نمزج ملعقة من العسل مع ملعقة من القرفة، ونضع عليها ماء ساخن، ونتناولها يوميا قبل الإفطار على الريق.

الزنجبيل والقرفة: نمزج ملعقة من القرفة مع ملعقة من الزنجبيل، ونضعهم في إناء مع كوب من الماء ونغلي الخليط جيدا، ثم نصفي الخليط، ونضع شرائح من الليمون، ثم نتناوله مرتين يوميا قبل تناول الطعام، فهذا المشروب يعمل على إزالة الدهون بشكل سريع وستلاحظين النتائج خلال أسبوع. نصائح للتخلص من دهون الأرداف عدم الجلوس لفترات زمنية طويلة، حتى لا تختزن الدهون في هذا المكان.

ممارسة التمارين الرياضية كالمشي السريع لمدة لا تقل عن ساعة.

يجب الإبتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الدهون والسعرات الحرارية.

عدم تناول كميات كبيرة من المشروبات الغازية والعصائر التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.

التقليل من تناول السكريات والنشويات.

شرب كمية كبيرة من الماء يوميا لا تقل عن ثمان أكواب بشكل يومي.

عدم النوم مباشرة بعد تناول وجبة الطعام.

التقليل من تناول الأملاح لأنها تعمل على احتباس الماء في الجسم.

المواظبة على التخلص من فضلات البطن باستمرار. عمر شويل - جدة وصفات طبيعية للتخلص من دهون الأرداف ونصائح هامة لإذابة الدهون - ثقفني

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