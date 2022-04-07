وداعا لشراء الموتزريلا بعد الآن.. طريقة عمل الجبنة الموتزريلا المطاطية في البيت ب 3 مكونات أحلي وأوفر من الجاهزة

طريقة عمل الجبنة الموتزريلا المطاطية بسيطة ومن الممكن أن تتم من خلال خطوات بسيطة جدا ولا بد من توفر عدد 3 مكونات بسيطة ومتواجدة في كل بيت، ومن المفضل أن يتم تحضيرها بمكون حليب كامل الدسم وطازج، وفيما يلي من تلك السطور المقبلة نوضح أهم المكونات الأساسية والتي تساعد في الحصول على الجبن المطاطية والتي ترغب كل ربات البيوت في أن تقمن بتحضيرها في البيت.

طريقة عمل الجبنة الموتزريلا المطاطية

عمل الجبنة الموتزريلا المطاطية في البيت بمكونات بسيطة جدا وقليلة توفر لك نوع الجبن الذي لا غنى عنه في تحضير مختلف الأنواع من البيتزا، ومن أهم ما يجب أن يتوفر لعمل الجبن من نوع الموتزريلا هو نوع حليب عالي الدسم وطازج من الممكن أن يدخل معه مكونين آخرين وسنتعرف على تلك المكونات بالكامل في تلك الفقرة القادمة:

مكونات لعمل الجبنة الموتزريلا المطاطية في البيت

من أهم المكونات المستخدمة لعمل الجبنة الموتزريلا المطاطية في البيت هي المكونات الآتية:

لتر كامل من الحليب.

ملعقة صغيرة من الخل.

ملعقة صغيرة من الليمون.

رشة من الملح.

طريقة التحضير لوصفة الموتزريلا المنزلية

من الممكن أن تقومي بالتحضير وبالطريقة الصحيحة لمكون الجبن الموتزريلا من خلال اتباع الخطوات القادمة للتحضير للوصفة مثل الجبن الجاهز تماما بحيث تكون مثل الجاهزة، وتصلح لحشوات البيتزا المميزة، ومن الممكن أن تعدي الجبن الموتزريلا كما يلي: