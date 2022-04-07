طريقة عمل عجينة السمبوسة هشه ومقرمشة بأسهل طريقة لرمضان

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عجينة السمبوسة حين إن السمبوسة النباتية هي الجوهرة في تاج المطبخ العربي في رمضان، حيث يختلف الحشو من مطبخ لأخر يوجد من يفضلها وبالداخل لحم، ومن يفضلها بدخلها جبن أو خضار، حيث تحصل هذه الأنواع من الأطباق على أفضل أنواع المأكولات التي تتميز بالنكهات القوية والعناية بكل مكون، فهي لا يستغنى عنها في البيوت العربية خصوصا في شهر رمضان.
طريقة عجينة السمبوسة
لعمل العجينة سنحتاج الي العديد من المكونات البسيطة الأتية:
- 300 جرام طحين
- ماء
- 25 جرام زيت عباد الشمس
- 300 جرام من البطاطس
- 1 كوب بازلاء
- 1 بصلة متوسطة
- ملعقة زيت نباتي
- 1 ملعقة صغيرة كركم
- ملعقة صغيرة كمون مطحون
- قطعة من جذر الزنجبيل
- 1 ملعقة صغيرة كزبرة طازجة
- ملح
- الفلفل
طريقة تحضير سمبوسة الخضار
يمكننا صنع سمبوسة الخضار هذه من الصفر أو شراء عجينة جاهزة بالفعل. اعتمادًا على الوقت والرغبة في التواجد في المطبخ، يمكننا التصرف بطريقة أو بأخرى.
- لعمل العجينة، نقوم ببساطة بنخل الدقيق ونخلطه مع القليل من زيت الزيتون والماء.
- يجب أن تكون مثل عجينة البيتزا، بشكل أو بآخر، لكن أرق.
- سنقطعها إلى قطع من نفس الحجم حتى نتمكن من ملء السمبوسة.
- سوف نقوم بطهي البطاطس التي ستصبح منخفضة التكلفة لهذا الطبق.
- يمكننا غليها بالماء أو الميكروويف.
- ثم يقشر البصل ويقطع ناعما . سنبدأ في تشويحها بقليل من زيت الزيتون.
- ندمج جذر الزنجبيل المبشور لتعطير حشوة تنبض بالحياة مع البازلاء التي سنمزجها شيئًا فشيئًا.
- نضع البطاطس مقطعة إلى قطع مطبوخة بالفعل، ونتبل حسب الرغبة ونضيف الكركم لإعطائها اللون.
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طريقة تحضر السمبوسة
- يمكننا إضافة القليل من الكزبرة، سيمنح حشوًا مثيرًا للإعجاب لونًا وفرحة منعشة.
- نملأ السمبوسة ونغلقها بطريقة تترك لنا سمة مثلث مميزة لهذا النوع من الزلابية.
- تقلى السمبوسة النباتية في زيت ساخن جدًا حتى تتحول إلى اللون البني الذهبي، وستكون الحشوة جاهزة، لذلك في حوالي 5 دقائق ستكون مثالية.
- نقوم بوضعها على ورق ماص لإزالة الزيت الزائد.
- نقدمها مع القليل من الصلصة للاستمتاع بها.
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